Uberlândia tem 13 mi com multas

Os motoristas de Uberlândia já pagaram mais de R$ 13 milhões em multas de trânsito neste ano. Os dados, que foram disponibilizados no Portal da Transparência da Prefeitura de Uberlândia, mostram que, de janeiro a setembro, foram mais de 142 mil autuações na cidade. Ainda de acordo com as informações públicas, 101.145 infrações foram registradas por equipamentos eletrônicos, 17.692 por agentes da Prefeitura, 23.772 por agentes da Polícia Militar e outras 157 multas em estacionamento rotativo. Se comparada ao ano anterior, a arrecadação de 2020 sofreu uma queda de 41,7%, porém, houve aumento no número de autuações. (Diário de Uberlândia)

Receita realiza operação em Varginha

A Receita Federal está realizando uma operação permanente de combate ao contrabando e descaminho nas transportadoras de Varginha e região. No final de semana, em uma das etapas da operação foram retidos cerca de 30 mil reais em equipamentos eletrônicos. Os remetentes das mercadorias serão intimados a apresentar a documentação que comprove o regular pagamento dos impostos e a origem das mercadorias, e caso não apresentem será dada a pena de perdimento das mercadorias. (Gazeta de Varginha)

Cai o número de brancos e nulos

Nas eleições de 2016 em Barbacena, foram registrados 4.938 votos brancos e 11.077 votos nulos para prefeito, ou seja, quase 20% do total de votos válidos na época. No último pleito, realizado em 15/11, o número de votos brancos ficou em 4.143 e o número de votos nulos chegou a 8.287, totalizando cerca de 16% dos votos válidos para prefeito. Desta forma, se compararmos os dois últimos processos eleitorais, o número total de votos brancos e nulos caiu de 16.015 para 12.430, uma queda de aproximadamente 22%. Em Barbacena, 75.256 foram às urnas para escolher seus representantes nos poderes Executivo e Legislativo para o período 2021-2024. (Folha de Barbacena)

Estado faz desativação de leitos

A prefeitura de Caratinga encaminhou nota à imprensa, comunicando a situação de leitos no Casu-Hospital Irmã Denise. O documento do executivo cita que considerando a “queda na taxa de internação em toda macrorregião de saúde do Vale do Aço”, seguindo orientação da Secretaria Estadual de Saúde, foi acordada entre a Superintendência Regional de Saúde, Casu-Hospital Irmã Denise e Secretaria Municipal de Saúde a desmobilização de 20 leitos de UTI adulto, que ocorreu no dia 3 de novembro. (Diário de Caratinga)

Presidente do TRE em Uberaba

Eleitores de quatro municípios mineiros voltarão às urnas no dia 29 de novembro para escolher novos prefeitos e vice-prefeitos: Contagem, Governador Valadares, Juiz de Fora e Uberaba. O desembargador Alexandre Victor de Carvalho, presidente do TRE-MG, vai às quatro cidades para acompanhar a movimentação de eleitores e o trabalho dos mesários e servidores da Justiça Eleitoral. Os deslocamentos contarão com o apoio da Polícia Militar, que vai ceder um avião para transportar o presidente e representantes do TRE que estarão com ele nas visitas. (Jornal de Uberaba)

MP vai denunciar os sujões de ruas

Em Nova Serrana uma recomendação foi repassada pela Promotora Eleitoral, Maria Tereza Diniz Alcântara Damaso, com o intuito de evitar o descarte de material eleitoral impresso nas ruas da cidade, principalmente em frente as zonas eleitorais. A recomendação, no entanto, não foi acatada por boa parte de candidatos a vereadores. Diante da constatação de que a recomendação não foi acatada, o Ministério Público irá apresentar na justiça uma denúncia contra os candidatos a vereador que usaram de tal pratica, podendo ser determinado uma multa para os candidatos sujões. (O Popular NS- Nova Serrana)

Mariana é tema de documentário

Será lançado na próxima terça-feira, 01 de dezembro, o documentário “Mariana – O Resgate da História e da Cultura”. Com a direção de Otávio di Toledo, a obra busca resgatar a imagem da Primaz de Minas e a sua importância histórica. O filme é realizado pela Associação Turística e Cultural Minas Gerais (ATCMG) – Forrobol, sob a aval da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo, direção de Otávio di Toledo e patrocínio de algumas empresas da cidade. (Portal da Cidade- Mariana)