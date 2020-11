Rede de Notícias do Sindijori MG

Valadares entra na onda vermelha

A região Leste do Estado regrediu para a onda vermelha do plano Minas Consciente, conforme anúncio feito no fim da tarde desta quarta-feira, 18, pelo Comitê Extraordinário Covid-19. Em Governador Valadares e demais municípios da região, segundo o governo estadual, somente serviços essenciais estão autorizados a funcionar – como supermercados e farmácias. De acordo com o Comitê Extraordinário Covid-19, Minas Gerais teve aumento de 11% da incidência da Covid-19 nos últimos 14 dias. Além da região Leste, a região Nordeste também regrediu para a onda vermelha. (Diário do Rio Doce- Governador Valadares)

Poços vai contar com Diagnóstico

O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente trabalha na elaboração do Diagnóstico Situacional da Criança e Adolescente de Poços de Caldas. Dentro das ações previstas vão ser realizados grupos focais “Vamos conversar sobre os direitos de nossas crianças e adolescentes?” nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), com início nesta quarta-feira, 18. O diagnóstico teve início em 2020, por solicitação do Ministério Público, e visa levantar as demandas referentes às crianças e aos adolescentes existentes dentro dos territórios. (Jornal Mantiqueira- Poços de Caldas)

Prefeito eleito está indeferido

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o candidato mais votado na cidade de Japaraíba foi o Rogério Ribeiro Lacerda, que teve 1.780 votos, isso significa 62% dos votos válidos. Porém, o registro dele foi indeferido pelo juiz eleitoral local com base na lei das inelegibilidades. O TRE confirmou esse indeferimento e o processo aguarda o julgamento da defesa do candidato que ainda não tem data definida. Se a decisão for mantida e chegar ao ponto de que não cabe mais recursos, nova eleição vai ser realizada. Se mantido o indeferimento (em decisão final, contra a qual não caiba mais recurso), teremos novas eleições no município. (Jornal Cidade- Lagoa da Prata)

Divinópolis tem 1009 hospitalizações

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informa que, neste ano, 838 pacientes foram internados em hospitais do município pela Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag). O número é 2.702% maior em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados equivalem até o último sábado, 14, e foram registrados pelas seguintes unidades de saúde do município: Hospitais Santa Lúcia, Santa Mônica, São João de Deus, São Judas Tadeu e UPA Padre Roberto. (Gazeta do Oeste- Divinópolis)

Norte de Minas produzirá carne de qualidade

Um empreendimento do setor frigorífico escolheu o Norte de Minas Gerais para a implantação de um empreendimento de alto padrão: a produção de carnes nobres, de bovinos da raça angus. Um empreendimento do agronegócio, no município de São João da Ponte, abriga 65 mil cabeças de gado e é um oásis de produtividade sustentável no Semiárido mineiro. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)

Uberlândia recebe “Gincana do Caminhoneiro”

Entre essa quarta-feira, 18, e quinta-feira, 19, Uberlândia recebeu a “29ª Gincana do Caminhoneiro”, evento que busca conscientizar a classe com ações de combate à Covid-19 e ao câncer de próstata. O projeto foi instalado no Posto Décio, no km 85,8 da BR-050. Disponibilizado gratuitamente, o projeto quer proporcionar aos caminhoneiros uma oportunidade de dedicarem um momento de seus dias para os cuidados pessoais com a saúde física, além de oferecer um teste de habilidade no volante, sendo que o ganhador levou um caminhão zero km. (Diário de Uberlândia)

Andradas terá Passeio Ciclístico

Andradas vai ter no início de dezembro um Passeio Ciclístico com 40km de extensão. O evento tem o intuito de reunir ciclistas em uma confraternização. Inscrições gratuitas estão abertas e devem ser feitas através da internet. Os apaixonados por Mountain Bike são convidados a pedalar, cada um no seu ritmo, dentro de um trajeto delineado e todo sinalizado pela organização. O percurso de 40km tem início na Prefeitura Municipal e vai passar por Vinhos Beloto, Gramínea, Trincheira, Scanavachi e Kohler. O Passeio Ciclístico acontece no dia 06 de dezembro e a concentração acontece às 6h30 em frente à Prefeitura Municipal de Andradas. A largada está marcada para as 7h. (Portal da Cidade- Andradas)