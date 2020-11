Rede de Notícias do Sindijori MG

Poços no ranking da longevidade

O Instituto de Longevidade Mongeral Aegon lançou a segunda edição do Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade (IDL), que tem como objetivo avaliar o preparo de 876 municípios brasileiros para a longevidade da população. Presente no estudo, Poços de Caldas está em 28° lugar no ranking agregado de grandes cidades, que é composto pelos 300 municípios brasileiros com maior número de habitantes analisados no estudo. (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)

PM nas escolas em Araguari

Uma visita técnica a partir da semana que vem deve ser agendada pela Polícia Militar com a participação de pais, alunos e professores na Escola Estadual Rainha da Paz, em Araguari. Essa foi a promessa do diretor de Educação Escolar e Assistência Social da Polícia Militar de Minas Gerais, Tenente Coronel PM Wellerson Conceição Silva. Responsável pelas 30 unidades do Colégio Tiradentes em Minas Gerais, ele fez a promessa durante audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. (Gazeta do Triângulo- Araguari)

Hospital usa pele de tilápia

A equipe do Hospital Veterinário de Uberaba (HVU) recebe, de 27 a 29 de novembro, um treinamento para o uso de pele de tilápia no tratamento de animais com feridas ou queimaduras. A capacitação vai ser feita pela pesquisadora, médica-veterinária, Behatriz Odebrecht Costa, da Universidade Federal do Ceará, onde a pesquisa foi desenvolvida. O estoque inicial de pele disponibilizado é de 30 unidades, suficientes para o atendimento de até 15 pacientes. O treinamento vai contar com palestras teóricas sobre o tratamento e cinco sessões práticas com a aplicação de pele de tilápia liofilizada. (Jornal de Uberaba)

Número de MEIs cresce quase 10%

Juiz de Fora possui 38.060 microempreendedores individuais (MEIs), conforme dados do Sebrae Minas. Deste total, 5.067 foram formalizados entre janeiro e setembro deste ano, o que corresponde ao aumento de 9,2% em comparação com os registros realizados no mesmo período do ano passado, que totalizaram 4.639. A cidade segue o panorama observado no estado, onde a busca pela formalização como MEI aumentou 14,9% no intervalo de janeiro a setembro, em relação a igual período de 2019. Minas Gerais soma mais de 1,2 milhões de MEIs. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)

UFU ingressa no ranking internacional

O Times Higher Education (THE) publicou nesta quarta-feira, 28, o ranking das universidades, por área do conhecimento. Trata-se de um ranking temático, por área de conhecimento, produzido anualmente, a partir dos dados coletados pelo THE World University Rankings. Na publicação inglesa, a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) aparece bem situada entre as 1.512 universidades avaliadas. Nesta edição, referente a 2021 e cobrindo dados coletados ao longo de 2019 e 2020, a UFU foi classificada em cinco áreas. (Pontal em Foco- Ituiutaba)

Ipatinga sedia Chess Master

No próximo dia 8 de novembro vai ser realizado o Chess Master 2020, um evento no qual são disputadas partidas valendo norma internacional de xadrez. Trata-se de um evento oficializado pela Federação Internacional de Xadrez, no qual os novos participantes vão adquirir a norma internacional e, os que já a possuem, vão ter a oportunidade de aumentá-la. O evento será aberto às 8h30 de domingo, 8, com um congresso técnico. (Diário do Aço- Ipatinga)

Cemig inicia corte de sete mil ligações

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) iniciou nesta terça-feira, 3, pelo menos sete mil cortes de energia elétrica em Lafaiete e região. Cerca de 23 motociclistas vão estar nas ruas para fazer os cortes que se encontram em atraso. No entanto, ainda é possível evitar a interrupção de energia, desde que o consumidor entre em contato com a empresa para negociar sua conta em atraso. A medida está sendo adotada em várias cidades de Minas e deve durar até o dia 13 novembro. (Correio Online- Conselheiro Lafaiete)

Sul tem menor número de casos

O Sul de Minas registrou queda de novos casos de Covid-19 pela 5º semana consecutiva, É a primeira vez desde o início da pandemia que o número de novos casos caem na região por esse período. O número de mortes também caiu pela segunda semana seguida. Nos últimos sete dias, a região registrou 1.351 novos casos de Covid-19, com 34 mortes. Este é o menor número de novos casos da doença registrado desde a semana que terminou no dia 17 de julho. Em relação à semana anterior, a queda de novos casos foi de 13,6% e a de mortes foi de 32% (O Popular Net- São Lourenço)