Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Varginha já possui 1.104 mesários

Varginha tem 1104 mesários cadastrados para atuarem nas eleições municipais deste ano, mas o Cartório Eleitoral de Varginha ainda não conseguimos preencher todas as vagas. Em Minas Gerais, vão ser necessários 208.296 mesários para garantir o funcionamento de 52.074 seções eleitorais no dia 15 de novembro, quando acontece o primeiro turno da eleição para prefeitos e vereadores. Segundo o Cartório Eleitoral, há anos, Varginha tem trabalhado apenas com mesários voluntários. (Gazeta de Varginha)

Orquestra promovem programa de bolsas

O Núcleo Vale de Apoio a Bandas da Orquestra Ouro Preto deu continuidade às suas atividades na Região dos Inconfidentes durante a pandemia com uma programação virtual. Os maestros das dez bandas musicais que integram o projeto têm recebido aulas e orientações semanais nas quais são realizadas atividades práticas e teóricas que prezam pela troca de experiências e o diálogo com regentes, músicos e lideranças das associações musicais. (Jornal Voz Ativa- Ouro Preto)

Vinho andradense conquista medalha

Um dos vinhos da vinícola Casa Geraldo, de Andradas, recebeu medalha de ouro no Brazil Wine Challenge 2020. O vinho Syrah, marca própria da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, também conquistou medalha dourada. A 10ª edição do concurso, realizada na última semana em Bento Gonçalves (RS), conta com as chancelas da Organização Internacional do Vinho e da Vinha (OIV) e da União Internacional de Enólogos. A disputa envolveu um total de 774 amostras, enviadas por vinícolas de 16 países. (Portal da Cidade- Andradas)

Prêmio de Boas Práticas é lançado

Considerando a importância da promoção, do incentivo e do reconhecimento das boas práticas ambientais realizadas por instituições públicas; empresas; instituições educacionais e organizações não governamentais em Formiga, foi lançado, por meio da Secretaria de Gestão Ambiental, o Prêmio “Saint-Hilaire de Boas Práticas Ambientais”. O intuito é identificar, difundir e estimular a realização de ações sustentáveis na realização de programas e atividades de caráter socioambiental, dando visibilidade aos trabalhos de sucesso. O edital de convocação foi publicado no site oficial da Prefeitura de Formiga. (Jornal Nova Imprensa- Formiga)

Ubá assina convênio de licenciamento

A Prefeitura de Ubá, o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), e o Instituto Estadual de Florestas (IEF), realizaram, nesta quarta-feira, 21, a assinatura de um Convênio de Cooperação Técnica e Administrativa entre o município e o estado. O documento delega ao município as ações administrativas referentes a intervenções ambientais passíveis de autorização pelo órgão ambiental estadual e o licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos efetiva ou potencialmente poluidores nos limites territoriais de Ubá. (Jornal Leopoldinense- Leopoldina)

Aulas presenciais seguem suspensas

As aulas presenciais permanecem suspensas até o dia 31 de dezembro em Araguari. A decisão está prevista por decreto municipal publicado no Correio Oficial na edição desta quarta-feira, 21. O documento nº. 180 ressalta que essa decisão pode ser novamente analisada no período de 30 dias ou menos, dependendo do cenário epidemiológico de Araguari nas próximas semanas. O documento faz alterações naquele que havia sido divulgado anteriormente e, de acordo com a Secretaria de Educação se aplica a toda rede de ensino pública e privada da cidade. (Gazeta do Triângulo- Araguari)

Hospital inaugura o primeiro Centro de Dor

O Centro de Dor do Casu – Hospital Irmã Denise está em funcionamento com especialistas, tecnologia e infraestrutura necessária para oferecer os melhores tratamentos para alívio de dores crônicas, agudas e oncológicas. Muito além de um sintoma, a dor é um problema complexo, e muitas vezes incapacitante e requer conhecimento especializado para sua correta avaliação, diagnóstico e tratamento. O Centro de Dor é um serviço de referência do Casu, que tem como objetivo proporcionar o alívio e tratamento de dores crônicas e agudas. (Diário de Caratinga)