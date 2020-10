Rede de Notícias do Sindijori MG

Agências da Copasa reabrem

Foram reabertas 61 Agências de Atendimento ao Cliente da Copasa no Estado, dentre elas, as agências de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo. Para isso ocorrer, nessa segunda-feira, 19, as unidades tiveram que cumprir protocolos sanitários, além de estarem impedidas de trabalharem com sua capacidade total de atendimento, conforme divulgado pela Copasa. Em nota, a Copasa informou que em razão da pandemia e com o objetivo de impedir a aglomeração de pessoas, o atendimento vai ser feito mediante agendamento prévio. (Diário do Aço- Ipatinga)

Beatificação tem documentos

Os últimos documentos que faltavam para o processo de beatificação e canonização do salesiano são-joanense Dom Antônio de Almeida Lustosa foram finalmente encontrados, entre eles o atestado das ordens sacras menores, localizado em Barbacena. Através de uma comissão específica, o processo iniciado pela Arquidiocese de Fortaleza recebeu uma atualização no dia 14/10, dia da comemoração mensal do Servo. O Promotor e Colaborador do caso no Brasil, Padre Sérgio Lúcio Alho da Costa, anunciou a conclusão da redação do documento oficial em que se apresentam a vida e as virtudes evangélicas do bispo católico. (Folha de Barbacena)

OAB será inaugurada em Águas Formosas

A presidente da 28ª Subseção da OAB/MG, Maria Beatriz Cunha Cicci Neves anunciou que no dia 29 de outubro de 2020, às 16h30 vai acontecer a solenidade virtual de inauguração da 245ª Subseção da OAB/MG, sediada em Águas Formosas, quando também vai ocorrer a inauguração do Juizado Especial Federal (JEF). O Juiz Federal, titular da justiça federal de Teófilo Otoni, Lucílio Perdigão foi o idealizador do JEF Virtual. (Diário Tribuna- Teófilo Otoni)

Univale oferece reabilitação pós-Covid-19

Pacientes que se recuperaram da Covid-19 e necessitam de reabilitação fisioterapêutica podem agora contar com o serviço completamente gratuito da Clínica Escola de Fisioterapia da Univale, em Governador Valadares. O coronavírus causa uma inflamação muito grande nos pulmões, afetando diretamente a troca gasosa e, por isso, os pacientes podem entrar em falência respiratória muito rapidamente. Grande parte dos pacientes infectados apresentam leves sintomas ou até mesmo não os desenvolvem. Entretanto uma parcela menor de pacientes evolui para um estágio mais grave, necessitando de hospitalização e, em alguns casos, de ventilação mecânica (VM). (Diário do Rio Doce- Governador Valadares)

Arcos têm índice abaixo da meta

O Ministério da Educação divulgou os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2019, que é o principal índice de qualidade da educação básica no Brasil. O índice reúne, em um só indicador, os resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. A divulgação foi feita no dia 15 de setembro. Em Arcos, o ensino médio registrou um aumento em seu rendimento escolar, conseguindo uma boa nota no Ideb 2019 e ultrapassando a meta estipulada. (Correio Centro- Oeste- Arcos)

Apae com sessões de cinema drive-in

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Andradas vai realizar em novembro sessões de cinema drive-in em parceria com o Cine Autorama e com a Prefeitura Municipal. Ação vai disponibilizar aos andradenses nove sessões e os ingressos já estão à venda. As sessões acontecem nos dias 6, 7 e 8 de novembro, quando a população vai poder acompanhar a exibição de filmes de dentro de seus carros no Parque Municipal da cidade. Vão ser três sessões em cada noite marcadas para as 19h, 21h e 23h. (Portal da Cidade- Andradas)

Prefeitura faz parceria para cirurgias

A espera pela realização de cirurgias pelo SUS pode ser longa e, para alguns pacientes, dolorosas. Assim, para reduzir a espera e a fila por cirurgias, a prefeitura e a secretaria de Saúde de Mariana fecharam uma parceria com a Santa Casa de Ouro Preto, que vai realizar cirurgias ortopédicas nos pacientes que aguardam na fila pelo atendimento. O prefeito Duarte Júnior divulgou um vídeo nas redes sociais, no qual fala sobre a parceria. Diversos pacientes de Mariana aguardam atendimento e vagas para realizar seu procedimento. Essa ação já é aguardada há anos pelos pacientes, que esperam por atendimento do estado e, por problemas na própria gestão, não conseguem. (Portal da Cidade- Mariana)