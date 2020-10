Rede de Notícias do Sindijori MG

Hospital devolve R$ 700 mil

O Hospital Cristo Rey, de Montalvânia, vai ter que devolver mais de R$ 700 mil ao Sistema Único de Saúde, pela cobrança de serviços não realizados e muitos deles sequer existentes. A auditoria realizada pelo Sistema Único de Saúde analisou a contratualização no que tange os mecanismos de fiscalização, controle, regulação e verificação acerca da regularidade do faturamento/ processamento da produção ambulatorial no âmbito do Hospital Cristo Rei, no período de Junho de 2016 a dezembro de 2018. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)

Multivacinação movimenta Curvelo

A Campanha Nacional de Multivacinação e contra a Poliomielite começou dia 05 e vai até 30 de outubro em Curvelo. Durante esse período, as unidades de saúde da rede pública oferecerão cerca de 17 tipos de vacinas para crianças e para adolescentes menores de 15 anos de idade e vacina contra a Poliomielite para os menores de 05 anos. O dia “D” é 17 de outubro, sábado. (Jornal Centro de Minas – Curvelo)

Presídios podem retomar as visitas

Por Conselheiro Lafaiete e Congonhas estarem na Onda Amarela do Minas Consciente, os presídios das duas cidades têm autorização para retomar com as visitas presenciais. Mas, o número de visitantes ainda é limitado: um familiar por preso a cada 30 dias. De acordo com a assessoria de comunidade da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o retorno gradual das visitas presenciais em cada um dos 194 presídios e penitenciárias do Estado foi iniciado na última semana. (Correio Online- Conselheiro Lafaiete)

Eleitorado feminino é maioria

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que o eleitorado feminino é maioria na Região Metropolitana do Vale do Aço (Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo e Santana do Paraíso). Do total de 335.632 eleitores computados na pesquisa por sexo e faixa etária, 178.410 (53,15%) são mulheres, enquanto 157.222 (46,84%) são homens. O eleitorado de Ipatinga conta com 92.777 mulheres (53,22%) e 81.370 homens (46,68%). Em Coronel Fabriciano, são 42.857 mulheres votantes (53,36%) e 37.413 homens (46,58%). Em Timóteo, o eleitorado feminino é de 31.301 (53,16%) e o masculino é de 27.543 (46,78%). (Diário do Aço- Ipatinga)

Caratinga registra superávit

A balança comercial de Caratinga registrou superávit de janeiro a setembro de 2020. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia. O superávit é registrado quando as exportações superam as importações. Quando ocorre o contrário, é registrado déficit comercial. Nos nove primeiros meses do ano foram US$ 41,34 milhões em exportações. Se comparado ao mesmo período de 2019, o aumento foi de 2,9%. Caratinga teve 0,2% de participação nas exportações do Estado e ocupa a 67ª posição no ranking mineiro. (Diário de Caratinga)

Baixa vazão afeta abastecimento

A Saneouro informa que em função do período de seca prolongado, o abastecimento na sede e distrito está comprometido. A falta de chuvas nos últimos meses dificulta a recuperação dos mananciais e como consequência, há diminuição da vazão nas captações. A crise hídrica atinge várias cidades brasileira e em Ouro Preto vários fatores contribuem para este agravante: um sistema precário, antigo e que não recebeu recursos e manutenções adequadas. (O Liberal – Ouro Preto)

UTI Pediátrica é inaugurada

Foi inaugurada na semana passada a UTI Pediátrica do Hospital São Sebastião, em Viçosa, na Zona da Mata. A instituição vai contar com sete leitos de Unidade de Terapia Intensiva Infantil, serviço inédito na região. Foram repassados cerca de R$ 2,5 milhões pelo Governo de Minas por meio de convênio com o hospital. Os recursos possibilitaram, entre outras ações, a implementação da UTI pediátrica. O Hospital São Sebastião é referência materno-infantil, inclusive para covid-19. (Gazeta de Muriaé)

Quase 6 mil pessoas testaram negativo

A Prefeitura de Uberaba, por meio da Secretaria de Saúde/Diretoria de Vigilância em Saúde, já realizou 6.575 testes rápidos para a Covid-19 por meio dos drive-thrus até ontem. Destes, foram 5.892 resultados negativos, que representam 90% dos testes realizados via drive-thrus dentro do Plano de Testagem Municipal Qualificado de Uberaba. Outros 683 testes tiveram resultado positivo. (Jornal de Uberaba)