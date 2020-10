Rede de Notícias do Sindijori MG

Ensino on-line até dezembro

Decreto divulgado no último final de semana determina que as aulas presenciais na rede pública e privada de ensino infantil, fundamental e médio, técnico ou tecnólogo de Sete Lagoas, permanecem suspensas no município até 31 de dezembro. As aulas presenciais dos cursos de graduação e pós-graduação já estão autorizadas a voltar, cabendo a decisão a cada instituição de ensino. (Boca do Povo – Sete Lagoas)

Poços recebe decoração

As luzes de Natal já começaram a ser instaladas no Centro da cidade de Poços de Caldas. A Urca, a estação Fepasa/ Mogyana e o jatobá da praça do Relógio Floral foram os primeiros a receber os enfeites. A inauguração oficial acontece no dia 6 de novembro. De acordo com o secretário de Turismo, Ricardo Oliveira, o cronograma está seguindo o que foi determinado desde o início do ano. A antecipação atende a uma demanda do trade do Turismo e também dos comerciantes. (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)

Inadimplência cresce 22%

O Departamento Financeiro da Associação Comercial e Empresarial (ACE) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Arcos informou ao CCO que houve um aumento no índice de inadimplência no Município em 22,67%, quando se compara o período de março de 2020 (início da pandemia) a 30 de setembro de 2020 com o mesmo período do ano anterior. O mês com o maior índice de inclusão de pessoas no Serviço de Proteção ao Crédito – SPC Brasil – foi junho de 2020, com 29,54%. (Jornal Correio Centro-Oeste- Arcos)

JF e região ganham centro integrado

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da Macrorregião Sudeste de Minas Gerais (Samu/Cisdeste) inaugurou, na última quinta-feira, 8, em Juiz de Fora, o Centro de Regulação Integrada em Saúde. A integração das redes de regulação de leitos do Município, do Estado e do próprio Samu/Cisdeste era uma reivindicação antiga da Macrorregião Sudeste de Minas. O objetivo é otimizar o atendimento em ocorrências de urgência, ou seja, transportar os pacientes atendidos diretamente para uma unidade hospitalar em que há vagas disponíveis. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)

Agronordeste já aplicou R$ 93 mil

A aplicação de recursos do Agronordeste soma R$ 41,6 milhões em Minas Gerais, sendo que as operações no território de Salinas, que abrange 17 municípios do Alto Rio Pardo teve 93,2 milhões em operações aprovadas, incentivando atividades de bovinocultura, agroextrativismo, cana-de-açúcar e mandioca. No total, foram 15,8 mil operações. O AgroNordeste apoia a organização das cadeias agropecuárias de relevância atual ou potencial, buscando ampliar e diversificar os canais de comercialização, com pertinência social, ambiental e econômica, a fim de aumentar a eficiência produtiva e os benefícios sociais. (Folha Regional- Taiobeiras)

UFJF abre chamada pública

Em razão da situação de pandemia provocada pela Covid-19 e tendo em vista a realização do Ensino Remoto Emergencial, o campus Governador Valadares da Universidade Federal de Juiz de Fora publicou na última sexta-feira, 9, chamada pública, destinada a pessoas físicas e jurídicas, para que elas possam doar notebooks novos ou usados. Os equipamentos vão ser emprestados aos estudantes que, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, não tenham condições de acompanhar as atividades a serem desenvolvidas durante o desenvolvimento do ERE. (Diário do Rio Doce- Governador Valadares)

Número de internações diminui

O número de pacientes internados que testaram positivo para a Covid-19 diminuiu em Formiga em comparação com os número de domingo, 11. Nesse domingo seis pacientes estavam internados nesta segunda-feira, 12, são três. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e a Câmara Técnica de Enfrentamento ao novo coronavírus, os casos suspeitos aumentaram em relação a este domingo. 171 pessoas aguardam pelo resultado de exame. (Jornal Nova Imprensa- Formiga)

Fundação Renova promove ação

Uma ação integrada entre a Fundação Renova, os governos de Minas Gerais e Espírito Santo, com a participação do Fórum dos Prefeitos do Rio Doce, vai destinar mais de R$ 800 milhões para investimentos em educação, infraestrutura e saúde na região impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. Cerca de 480 milhões foram depositados, em juízo, em setembro de 2020. O restante vai ser depositado em seis e 12 meses. (Portal Cidade- Mariana)

Cirurgias eletivas são retomadas

A Prefeitura de Uberlândia anunciou que está iniciando, de forma gradativa, a retomada dos agendamentos das cirurgias eletivas. Uma recomendação, por parte do Ministério Público Federal (MPF), já havia sido feita no mês de julho solicitando o retorno dos serviços. Os procedimentos estavam suspensos desde março em razão da pandemia do novo coronavírus. Neste primeiro momento, o Município informou que somente agendamentos de cirurgias de hérnia e vesícula vão ser realizados. (Diário de Uberlândia)