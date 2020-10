Rede de Notícias do Sindijori MG

Começa a ETE em Sete Lagoas

O Serviço Autônomo de Águas e Esgoto e o Consorcio Sete Lagoas assinaram o contrato e ordem de serviço para construção da sonhada Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do município. Este projeto tem forte alcance ambiental e, certamente, terá reflexos positivos no desenvolvimento econômico de toda região. Para construir a ETE serão investidos R$ 72.407.893,96, sendo R$ 63.798.243,03 de repasses de fundo perdido do Governo Federal e R$ 8.609.650,93 de contrapartida do Município. (Boca do Povo – Sete Lagoas)

Justiça suspende licitação em TO

A comissão especial de licitação do município de Teófilo Otoni teve de suspender a sessão de licitação que trataria sobre prestação do serviço de transporte coletivo por ônibus, no município por causa de uma liminar na justiça que suspendeu o processo de concorrência pública. São réus na ação na justiça: Prefeitura Municipal, secretária municipal de Administração, secretário municipal de Planejamento e o presidente da Comissão Especial de Licitação, por entender que haviam irregularidades no processo. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Camara de Fabri suspende atividades

A Câmara de Coronel Fabriciano suspendeu todas as suas atividades presenciais nesta semana para a realização de uma nova desinfecção no prédio do Legislativo. A medida foi tomada porque um grande número de servidores da Receita Federal, em funcionamento no térreo do prédio da Câmara, foi testado positivos para a Covid-19. O retorno às atividades internas da Casa de Leis estava previsto para ontem, dia 7, e as reuniões remotas dos vereadores continuam sendo realizadas. (Folha do Comércio – Coronel Fabriciano)

Viagem de alunos denunciada

Uma viagem turística para Porto Seguro, na Bahia, feita por alunos da Escola Estadual John Kennedy, para comemoração de formatura, com utilização de ônibus e motorista da Prefeitura de São José do Jacuri, no Vale do Rio Doce, levou o prefeito do Município e o chefe de Transportes da Prefeitura a virarem réus em Ação Penal promovida pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). A denúncia, recebida pela Justiça, aponta que o fato, ocorrido em 2018, provocou danos ao erário no valor de R$ 1.188,49. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Complexo não atrai interessados

O edital de concorrência pública para alienação (venda) das áreas de terra e benfeitorias do Complexo Santa Cruz de Poços de Caldas novamente não atraiu interessados e a data de abertura de propostas foi prorrogada para 30 de novembro. Construído há mais de 40 anos com a finalidade inicial de ser um local de práticas esportivas, o Complexo está em estado de abandono. Durante um período foi utilizado para abrigar Secretarias Municipais, mas em 2016 precisou ser desocupado e fechado. A determinação partiu do Corpo de Bombeiros, que apresentou laudos que demonstravam os riscos do local continuar ativo. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Drive-thrus faz testagem em Uberaba

A Secretaria Municipal de Saúde irá ampliar a disponibilidade para testes rápidos para a Covid-19 por meio de drive-thrus. Pedestres também poderão agendar para realizar o exame em um dos três pontos disponíveis, desde que preencham os requisitos solicitados durante o cadastro no portal Saúde Ativa. Já foram realizados 5.363 testes rápidos para a Covid-19 por meio dos drive-thrus, dentro do Plano de Testagem Municipal Qualificado. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Norte de MG recebe verbas

O Ministério da Saúde liberou mais de R$ 5 milhões para a compra de equipamentos odontológicos para 221 municípios. Do Norte de Minas, Águas Vermelhas, Catuti, Divisa Alegre, Icaraí de Minas, Pedras de Maria da Cruz e Urucuia serão contemplados com recursos de R$ 17.740,00 cada. Ao todo, 300 Equipes de Saúde Bucal (eSB) da Estratégia Saúde da Família (eSF) que foram implantadas entre 2019 e maio de 2020 serão beneficiadas. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

Comércio amplia atendimento

Após momentos difíceis, por conta da pandemia do coronavírus, o comércio de Lafaiete terá no sábado, dia 10 de outubro, o primeiro horário ampliado de funcionamento do ano, visando as vendas para o Dia das Crianças. Em 2020, a data será celebrada de forma diferente, já que não podem haver aglomerações e é preciso ficar o máximo possível em casa. E, para o Sindcomércio, este é mais um motivo para alegrar as crianças, com presentes e com muita diversão em família. (Correio da Cidade – Lafaiete)