Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Caratinga recebe 402 urnas

O Cartório Eleitoral de Caratinga recebeu, no último final de semana, 402 urnas que serão utilizadas nas Eleições 2020. Somando às outras oito urnas que já haviam sido entregues, o total é de 410 urnas. Em torno de 350 delas serão distribuídas nas seções eleitorais dos 11 municípios que fazem parte das 71ª e 72ª zonas eleitorais. Em torno de 350 delas serão distribuídas nas seções eleitorais dos 11 municípios que fazem parte das 71ª e 72ª zonas eleitorais. (Diário de Caratinga)

Projeto de saneamento é destaque

A iniciativa implementada pelo Grupo de Extensão e Pesquisa em Agricultura Familiar da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri é uma das quatro propostas vencedoras do “Desafio Neve – Banheiros mudam vidas”, que tem como objetivo apoiar iniciativas que atuam na melhoria do esgotamento sanitário. Dentre 87 iniciativas de todo o país, o “10Envolver Saneamento Rural” conquistou espaço e reconhecimento. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Ambulantes questionam Prefeitura

Vendedores da região central da cidade têm questionado se há uma legislação específica que impeça o seu trabalho em Araguari. Eles afirmam que estão sendo retirados das ruas por fiscais da prefeitura. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos se defende e informa que não há ordem de retirada dos vendedores, apenas tem sido cumprida a legislação vigente que prevê a proibição da aglomeração em vias públicas. Por sua vez, a população também questiona a utilização das calçadas pelos vendedores, pois, muitas vezes dificulta o acesso a estabelecimentos e o trânsito de pedestres. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Infestação de pernilongos com calor

Em uma semana de calor recorde e tempo seco, os juiz-foranos não só tiveram de lidar com o desconforto físico causado pelas altas temperaturas, mas também com os pernilongos “vindos de brinde”. A proliferação dessas pragas que invadem as casas ao longo do dia e não deixam ninguém dormir à noite. Na última segunda, Juiz de Fora registrou a maior temperatura máxima desde outubro de 2016 e o menor percentual de umidade relativa do ar desde de maio de 1998. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Moc teve recorde de festas

A grande quantidade de festas clandestinas em Montes Claros preocupa as autoridades sanitárias. O secretário municipal de Defesa Social, Anderson Vasconcelos, explica que foram realizadas vistorias em mais de 20 locais, em força tarefa com a Polícia Militar, Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Das vistorias, foram geradas quatro multas em festas clandestinas e notificação em cinco bares que descumpriram o decreto municipal. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Uberlândia tem recorde de consumo

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) registrou consumo recorde de 299 litros por habitante em Uberlândia no último dia do mês de setembro, quando a temperatura máxima na cidade atingiu 37ºC e a umidade relativa do ar 13%. A produção diária acima de 207 milhões de litros também é a maior da história do Departamento. Segundo a autarquia, o consumo diário é superior em 24,6% à média diária de 240 litros registrada entre janeiro e agosto. (Diário de Uberlândia)

Alerta com o nível do Rio Doce

A falta de chuva nos últimos meses liga o sinal de alerta para o abastecimento de água em Valadares. Quem passa pela ponte do São Raimundo (BR-116) ou pela ponte da Ilha já consegue visualizar as pedras expostas no rio Doce, cena que se repete quase todos os anos. Para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) a situação atual não preocupa. Conforme a autarquia, a cidade já viveu momentos piores em anos anteriores. A oferta de água no rio Doce, manancial que corta os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, sempre traz uma preocupação a mais nesta época do ano. (Diário do Rio Doce)

Aulas só para ensino superior

Municípios que estão na Onda Verde do Minas Consciente estão autorizados, a retomar as aulas presenciais no ensino básico (Educação Infantil, Fundamental e Ensino Médio). Nos municípios que estão na Onda Amarela – como é o caso da macrorregião do Vale do Aço – é permitido, desde a semana passada, o retorno das aulas presenciais do Ensino Superior, apenas, por enquanto. As principais instituições de Ensino Superior na Região Metropolitana do Vale do Aço não tinham retomado, ainda, as aulas presenciais. No entanto, caso isso ocorra, o protocolo sanitário do Estado, que prevê a retomada das atividades escolares presenciais, deverá ser adotado e respeitado. (Diário do Aço – Ipatinga)