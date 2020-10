Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Aciaps promove campanha

Depois do Dia dos Pais, o Dia das Crianças é mais uma data comemorativa que costuma trazer certo alívio às receitas do comércio. Prevendo melhores resultados para o Dia das Crianças, a Associação Comercial Industrial, Agropecuária e Prestação de Serviços de Mateus Leme (Aciaps) está promovendo a campanha “Meu Presente Divertido”. A iniciativa abrange tanto os pais consumidores quanto as crianças que poderão ser contempladas com um presente extra na data. (Jornal de Juatuba e Mateus Leme)

Cadastro tem 557 agentes

O prazo para a inscrição no Cadastro Municipal de Cultura se encerrou na semana passada. A Secretaria Municipal de Cultura de Poços de Caldas recebeu 557 cadastros, sendo 505 de agentes e 52 de espaços culturais. O cadastramento foi a primeira etapa de acesso às ações emergenciais previstas na Lei Aldir Blanc, que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública por conta da pandemia do novo coronavírus. (Jornal da Mantiqueira – Poços de Caldas)

Receita deflagra Operação “Domus”

A Receita Federal do Brasil em Varginha iniciou neste mês de outubro de 2020 a operação “Domus”, que tem como finalidade intensificar a fiscalização do recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a mão de obra empregada nas obras de construção civil de pessoas físicas concluídas ou em andamento no Sul de Minas. Na primeira etapa, são enviadas Cartas de Convocação orientando e incentivando os contribuintes a promoverem a autorregularização de suas edificações, sem penalidades. (Correio do Sul – Varginha)

Instituto Usiminas anuncia retorno

A partir desta quarta-feira, 7, o Instituto Usiminas em Ipatinga reabre suas portas para a volta de parte de suas atividades presenciais. O primeiro espaço a ser reaberto será a Biblioteca Central de Ideias, que fica no Centro Cultural Usiminas. Com atendimento por meio de agendamento, o local poderá receber até três pessoas de uma só vez. Mesmo com o retorno, o serviço de Delivery de Livros, continua a ser prestado às terças-feiras, mediante reservas realizadas pelo telefone. Os cursos permanentes de Yoga e Dança de Salão também voltam a ser realizados presencialmente. (Diário Popular – Ipatinga)

Estradas recuperados em Uberaba

Dentro do planejamento da Secretaria do Agronegócio, já receberam manutenção ou foram recuperados 3.300 km de estradas na zona rural de Uberaba, por equipe própria. Nos outros 3.000 km existentes, as usinas e os produtores fizeram parceria com o Poder Público para que as estradas tenham em boas condições de tráfego. Também foi realizada a manutenção de diversas pontes nos últimos dias. (Jornal da manhã – Uberaba)

Prefeitos se mobilizam por cirurgias

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, as cirurgias eletivas estão suspensas para garantir a segurança dos pacientes e para não sobrecarregar o sistema de saúde. O Norte de Minas tem aproximadamente 30 mil procedimentos represados, segundo levantamento da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams). Os prefeitos do Norte de Minas acionaram a Amams para que a instituição possa pressionar o Estado a autorizar a retomada das cirurgias eletivas e exames especializados. (O Norte de Minas – Montes Claros)

Flid 2020 tem sua programação

Os organizadores da Flid – Festa Literária de Divinópolis, apresentaram na semana passada, em uma transmissão virtual, as atrações e a programação da “FlidCasa”, nome carinhoso que esta edição do evento recebeu por conta do novo formato, que foi readequado ao caráter remoto, via internet. Nomes como Leila Ferreira, Cris Guerra, Xico Sá, o chargista Duke e do músico Túlio Mourão, estão confirmados. A FlidCasa, irá acontecer entre os dias 14 e 17 de outubro. (Gazeta do Oeste – Divinópolis)

Câmara lança Outubro Rosa

Durante o mês de outubro, as pessoas são despertadas para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Em Araxá, há nove anos, a Câmara da Mulher Empreendedora da Associação Comercial e Industrial (Acia) desenvolve atividades durante o chamado “Outubro Rosa”. Neste ano, em decorrência do desafio mundial da pandemia da Covid-19, o projeto terá novidades. (Correio de Araxá)