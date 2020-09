Rede de Notícias do Sindijori MG

Colégio Militar retoma aulas

O Colégio Militar de Juiz de Fora decidiu retomar as aulas presenciais na próxima segunda-feira, 21. Por causa da pandemia do novo coronavírus as atividades estão suspensas no local desde o dia 18 de março. A retomada será escalonada. Os estudantes do ensino médio e dos dois últimos anos do ensino fundamental devem ser os primeiros a voltar, em dias alternados. Também está previsto que alunos que façam parte de grupos de risco, ou convivam com pessoas nessas condições, possam apresentar um atestado e se mantenham em casa. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Prefeito fica preso até julgamento

A Justiça manteve a prisão preventiva do prefeito de Ubaporanga, Gilmar de Assis Rodrigues, acusado de tentar matar o vereador e presidente da Câmara Municipal de Ubaporanga, Jorge Siqueira de Rezende, o Jorginho. Ele deverá permanecer preso no Ceresp Gameleira, em Belo Horizonte, até ser levado em julgamento, em data ainda não definida. O juiz Cleiton Luis Chiodi, da Comarca de Caratinga, acolheu a denúncia apresentada pelo Ministério Público e, também negou foro especial. (A Semana Agora – Caratinga).

Mesários com treinamento virtual

A chefe do Cartório Eleitoral – 269ª Zona Eleitoral de Teófilo Otoni, Patrícia Guedes Barrack anunciou o início da convocação dos mesários através do sistema e que neste ano o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) liberou vagas para treinamento dos mesários por ensino a distância (EAD), uma vez que não terá treinamento presencial para os mesários de Teófilo Otoni, Novo Oriente de Minas e Frei Gaspar. Todos os mesários serão treinados virtualmente. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Mudanças na autorização de supressões de árvore

Na próxima segunda-feira, 21, Dia da Árvore, serão votados na reunião do Conselho de Meio Ambiente de Contagem – Comac, vários pedidos de autorização de supressões de árvores para construções de moradias e galpões em Áreas de Proteção Permanente APPs. Na reunião ordinária da última segunda-feira, 14, houve mudanças na Câmara Técnica Temática de Políticas de Proteção de Áreas de Preservação Permanente – CAPP do Comac. Com oito votos favoráveis foi aprovado que supressões de uma a dez árvores não precisarão ter o aval de todos os conselheiros do Comac. (Diário de Contagem).

TeleCovid atendeu 7.521 atendimentos

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) divulgou os dados do serviço TeleCovid referentes ao mês de agosto. Foram efetuados 5.708 contatos, com 3.651 atendimentos de 799 pacientes. Desde a sua implantação no mês de maio, o serviços realizou 7.521 atendimentos em 1.491 pacientes. Na plataforma, o usuário cadastrado passa por um atendimento denominado Nível 1, onde ele preenche seus dados e é encaminhado para a próxima etapa. No Nível 2 (atendimento de enfermagem) ou no Nível 3 (atendimento médico), o paciente é analisado e, de acordo com o quadro clínico retratado. (Gazeta do Oeste – Divinópolis).

BR 381 limita altura de carga

Os transportadores de carga que trafegam pela BR381, no trecho entre o km 288, no município de Antônio Dias, até o km 428, em Caeté, precisam redobrar os cuidados com a altura e largura máxima das obras-de-arte especiais (OAEs) já liberadas (pontes, tuneis e viadutos). Tal precaução deve-se às dimensões da carga transportada ser compatível ao formato das estruturas edificadas, alerta o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). A altura máxima entre a pista e a estrutura das OAEs essa fixada entre 4,5 metros e 5.5 metros, nos viadutos, passagens inferiores e passarelas edificadas. (Diário do Aço – Ipatinga).

Quase 30% tem fundamental

As eleições 2020, com um leitorado de 21.661 votantes em Juatuba e 25.720 de Matheus Leme, reafirmam a maioria feminina, com 50,9% dos eleitores contra 49% masculino, de acordo com dados do TSE. Os candidatos a prefeito e vereadores serão votados no município por eleitores de faixa etária alta e de escolaridade baixa. Os dados do TSE apontam que, em Juatuba, 24% dos votantes possuem idade entre 45 a 59 anos; 22% estão na faixa de 35 a 44 anos e 21,3% entre 25 a 34 anos. (Jornal de Juatuba).