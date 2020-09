Rede de Notícias do Sindijori MG

FestLingerie de Juruaia virtual

Realizado pela Associação Comercial e Industrial de Juruaia (Aciju) e pelo Sebrae Minas, o 16º FestLingerie Juruaia acontece entre os dias 21 e 26 de setembro e será 100% on-line. O festival é o último evento do calendário de lançamentos de Juruaia, na qual serão apresentadas as tendências e as coleções Primavera/ Verão 2020/2021 de moda íntima, praia, fitness e pijamas. “A realização on-line permitirá a participação de um número maior de investidores e mais abrangência”, comenta a analista do Sebrae Minas Lucilene Pessoni de Moura. (Folha Regional – Muzambinho)

Denúncias no Procon sobem 28%

A gerente do Procon Municipal de Conselheiro Lafaiete, Mariana Rafaela de Oliveira Mendes, relatou um aumento nas reclamações no serviço municipal: foram registrados 1.156 atendimentos no período de janeiro a julho de 2020 – 252 a mais que o observado no mesmo período do ano passado: um aumento de 28%. Dessas reclamações, apenas 15 não tiveram solução amigável nos primeiros contatos. No topo do ranking de reclamações está a operadora Oi, com 111 queixas, seguida pela SKY (51) e, em 3ª, empresas dos Grupos Cnova, Via Varejo e Pão de Açúcar, com 50 reclamações. (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

MP pede fechamento de Rádio

O Ministério Público de Minas Gerais instaurou um inquérito civil pedindo o fechamento da Rádio Futura, em Itajubá. Segundo o inquérito, Sebastião Imar Martins Riera, pai do prefeito de Itajubá, Rodrigo Riera (MDB), e Ronan Rocha Ávila, proprietário de uma empresa de publicidade em carros de som na cidade de Três Pontas (MG), não são considerados habilitados para aprovar as contas da fundação mantenedora da emissora, a Fundação Trespontana de Desenvolvimento Educacional e Sociocultural (Diário de Itajubá)

Museu Dona Beja reinaugurado

Após permanecer cerca de 6 anos fechado, o Museu Dona Beja foi novamente reaberto ao público na semana passada. As obras foram de responsabilidade da Prefeitura, que também passou a ser a proprietária do imóvel. A estimativa é que no local tenha sido investido cerca de R$ 1,5 milhão. A reforma começou em novembro de 2019, o casarão antigo passou a contar com elevador, rampas e banheiros com acessibilidade e, um deck na parte da frente. O telhado também teve todo o madeiramento trocado e foram mantidas as cores tradicionais da época (azul e branco), além de elementos que remetem ao século XIX. (Correio da Araxá)

Campanha Corona Zero

Mais de 70 pessoas entre idosos e colaboradores de asilos das cidades de Turmalina e Itamarandiba, realizaram teste para Covid-19, através de uma ação desenvolvida pelo Rotary Clube de Turmalina. O projeto, intitulado “Corona Zero”, tem como objetivo realizar os testes, que detectam a doença, nos asilos e também em instituições de longa permanência. A ideia é que o projeto possa se expandir pela região beneficiando populares de outras cidades vizinhas. (Gazeta dos Vales – Capelinha).

Seguro solicitado no UAI

Todas as Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) em Minas Gerais retomaram o atendimento presencial a trabalhadores que precisam requerer o seguro-desemprego. O serviço está sendo feito mediante agendamento pelo Portal MG ou pelo aplicativo MG App Cidadão, a fim de se evitar aglomerações. Desde abril, 20 UAIs já estavam funcionando no Estado. Agora, as unidades de Araçuaí, Barbacena, Caratinga, Coronel Fabriciano, Divinópolis, Lavras, Muriaé, Paracatu, Passos, Patos de Minas e Ponte Nova também passam a atender as solicitações de seguro-desemprego. (Diário de Contagem).

Emprego tem saldo positivo

Após os três primeiros meses de medidas restritivas contra o novo coronavírus, como a proibição de abertura de empresas em vários segmentos econômicos resultarem em muitas demissões e até falências, chegando em abril um saldo negativo de 300 vagas de emprego em Formiga, os últimos dois meses foram de recuperação. De acordo com dados do Caged, no sétimo mês do ano 408 pessoas foram formalmente contratadas, enquanto 333 foram demitidas, resultando em um saldo para o mês de 75 vagas de emprego ocupadas. (Nova Imprensa – Formiga).