Sete Lagoas quer permanência de Bombeiros

Com o objetivo de resolver a questão da permanência da 5ª Cia Independente do Corpo de Bombeiros em Sete Lagoas, em imóvel cedido pelo Município desde 2017, o prefeito Duílio de Castro se reuniu com o Tenente Coronel Christian. Em conversa com o militar, o prefeito Duílio de Castro apresentou ofício em que reafirma o interesse do Município, no mínimo, na manutenção do status de Companhia Independente. “Vislumbramos a possibilidade de realizar uma divisão do espaço físico, de forma a atender às demandas existentes, conferindo ao mesmo entradas independentes com o isolamento de modo a preservar a segurança dos usuários de ambos os espaços”, sugere o ofício. (Boca do Povo – Sete Lagoas)

Exportações registram 2º melhor resultado

Divinópolis alcançou, em 2019, o segundo melhor resultado da história no faturamento com as exportações. Dados oficiais do Ministério da Indústria Comércio Exterior e Serviços (MDCI) confirmam o desempenho positivo, com crescimento de 19,35% quando comparado com 2018. No ranking das exportações, Divinópolis está na 30ª posição em Minas Gerais e na 171ª colocação no Brasil. No ano passado, 37 empresas divinopolitanas exportaram US$ 228,4 milhões em produtos, sendo 96% de itens siderúrgicos. O desempenho do ano passado perde somente para 2008, quando o faturamento com as exportações chegou a US$ 318 milhões, de acordo com o MDCI. (Jornal Agora – Divinópolis)

Cerveja é recolhida em Uberaba

Em operação desencadeada na terça-feira, em Uberaba, fiscais da Vigilância Sanitária com apoio de equipe da Fundação Procon fizeram apreensão cautelar de 455 unidades da cerveja Belorizontina, da cervejaria Backer, em dois estabelecimentos comerciais de vendas em atacado e varejo, bares e restaurantes. A ação continua até que todos os locais sejam visitados. Quando é feita uma apreensão cautelar significa que os produtos ficam guardados no estoque do comércio, porém, não podem ser vendidos. A ação aconteceu após determinação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para que todos os produtos fabricados entre outubro de 2019 até a última segunda-feira (13) fossem retirados de circulação. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Sebrae cria índice dos municípios mineiros

O Sebrae Minas lançou o site Identidades Territoriais (www.inteligencia-sebraemg.com.br/), que reúne os principais dados territoriais, setoriais e socioeconômicos dos municípios mineiros. O objetivo é oferecer a empreendedores e gestores públicos subsídios para entender a realidade local, as potencialidades e oportunidades de atuação para estimular o desenvolvimento econômico. Os materiais disponibilizados no site estão separados em quatro grupos: Identidades Setoriais, Dados Territoriais, ISDEL (Índice Sebrae de Desenvolvimento Econômico Local) e Dados Socioeconômicos. (Correio do Sudoeste – Guaxupé)

Procon Araxá faz pesquisa de material

O Programa Municipal de Proteção e Defesa ao Consumidor (Procon) divulga pesquisa com os preços de material escolar. Envolveu 35 itens em 11 estabelecimentos da cidade, entre os dias 07 e 10 de janeiro, para buscar o valor mais caro (marcas líderes de mercado) e o mais barato. A pesquisa apontou diferenças de mais de 400% no mesmo produto da mesma marca em estabelecimentos diferentes. A maior variação de preços em produtos de marcas diferentes foi do caderno quadriculado grande (40 folhas), que em um dos estabelecimentos custa R$ 1,50 e em outro R$ 8,70 (480%). Já em produtos da mesma marca, a maior variação foi da Borracha Branca (40), que variou de R$ 0,55 a R$ 2,99 (444%). (Diário de Araxá)

Poços continua sem a vacina

Apesar do início da distribuição, pelo Ministério da Saúde, das doses da vacina pentavalente aos Estados, Poços de Caldas ainda continua sem esta imunização. De junho a dezembro do ano passado, a oferta foi irregular por causa de problemas com os fornecedores. A vacina garante proteção contra cinco doenças: difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e a bactéria Haemophilus influenza tipo B. P-A3. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Redução da criminalidade em Manhuaçu

Dados divulgados pelo major Agnaldo Schuab, atualmente respondendo pelo Comando do 11º Batalhão de Polícia Militar, a unidade da PMMG em Manhuaçu tem a melhor taxa de reação imediata do estado e figura em primeiro lugar na área da regional de Ipatinga no combate aos crimes violentos, redução do número de furtos, maiores resultados na recuperação de veículos furtados e nas apreensões de armas de fogo. No entanto, o aumento do número de homicídios é apontado como um desafio a ser combatido. (Diário de Manhuaçu)