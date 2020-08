Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Caratinga tem letalidade de 3,6%

A taxa de letalidade do covid-19 na microrregião de Caratinga é de 3,6%, segundo balanço dos coeficientes de incidência, mortalidade e letalidade de covid-19 realizado pelo jornal Diário de Caratinga. Na região, em relação a taxa de incidência por 100 mil habitantes, a maior registrada é do município de Santa Rita de Minas, sendo 1.400,4. Outras principais taxas registradas foram em Ubaporanga (1.210,8), Caratinga (1.071,0) e Vargem Alegre (1.003,1). A menor taxa é do município de Santa Bárbara do Leste, sendo 343,7. (Diário de Caratinga)

Trem volta a funcionar na próxima semana

A mineradora Vale informou que o trem que circula pela Estrada de Ferro Vitória a Minas voltará a circular a partir de 1º de setembro, terça-feira. O veículo estava fora de operação desde 24 de março, justamente por causa da pandemia do novo coronavírus. A empresa destaca a necessidade de o passageiro optar pela compra dos bilhetes pela internet, já que não haverá venda a bordo. (JC Notícias – Pará de Minas).

Reuniões da Câmara de manhã

A partir de 1º de setembro, terça-feira da próxima semana, as reuniões ordinárias da Câmara de Governador Valadares passarão a ser realizadas de manhã, com início previsto para as 9 horas. Será a segunda mudança de horário durante a pandemia. Tradicionalmente realizadas à noite, nos últimos meses as sessões ordinárias vinham acontecendo no período vespertino, a partir das 15 horas. A nova mudança acontece às vésperas do início do período de campanha eleitoral, quando a maioria dos vereadores deverá estar empenhada em candidaturas. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Seminário dos queijos no Norte

Prossegue até dia 27 o IV Seminário dos Queijos Artesanais de Minas Gerais, que reunirá produtores, técnicos, estudantes, profissionais da gastronomia e demais empreendedores da cadeia que envolve o produto. Neste ano ele será promovido de forma virtual, em iniciativa do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais e do Sebrae-MG e contará com palestras de especialistas no segmento. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros).

Saldo negativo de empregos em Barbacena

Segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, 131.010 postos de trabalho com carteira assinada foram abertos no último mês. O indicador mede a diferença entre contratações e demissões. Embora o resultado tenha sido positivo no geral para o país, em Barbacena o saldo foi negativo. A cidade registrou em julho, de acordo com os dados do Caged, o desligamento de 432 funcionários contra a admissão de 350, totalizando um déficit de 82 vagas de emprego. (Folha de Barbacena).

Decreto limita lotação de ônibus

O prefeito de Divinópolis, Galileu Machado, revogou decreto de 7 de agosto, em que, na ocasião ficou permitido que os ônibus urbanos transportassem em pé 50% da capacidade das pessoas que iam sentadas. No último final de semana o prefeito publicou outro decreto, o 13.899 limitando que os ônibus que fazem parte do transporte coletivo urbano só podem transportar 10 passageiros em pé, número de passageiro que era transportando antes que o prefeito tivesse assinado o decreto (Divinews – Divinópolis)

Desinfecção continua em Araxá

O trabalho de desinfecção das áreas com grande circulação de pessoas continua sendo feito pela prefeitura de Araxá, através das Secretarias de Saúde e Serviços Urbanos. A ação cumpre orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e faz parte do Plano de Contingência de Combate ao Coronavírus. A desinfecção é um trabalho periódico feito nos locais com maior movimentação de pessoas e o município tem realizado a limpeza em lugares variados. (Correio de Araxá)

Aeroporto terá nova administradora

O contrato de administração do Aeroporto Regional Vale do Aço com a empresa Socicam encerra-se no fim deste mês e não deverá ser renovado. Em nota, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) informou que o terminal localizado em Santana do Paraíso terá uma nova administradora contratada quando as obras na pista do aeródromo forem entregues, porém, não informou qual empresa será a nova responsável pela gestão do terminal. Desde o dia 1º de maio que as atividades do Aeroporto Regional estão paralisadas. (Diário do Aço – Ipatinga)