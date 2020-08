Rede de Notícias do Sindijori MG

Preço da cesta estável em GV

O preço da cesta básica se manteve praticamente estável em Governador Valadares em comparação com o último levantamento, realizado pelo Programa Municipal de Defesa do Consumidor (Procon-GV), no mês de julho. A pesquisa reúne preços de três supermercados do município. A pesquisa inclui produtos categorizados como carnes, hortifrutigranjeiros, mercearia e higiene. De acordo com a pesquisa, um pacote de 1 kg de feijão carioca foi encontrado a R$ 4,98 nos três supermercados pesquisados. Apesar de em julho, o mesmo feijão custar em média R$ 7,73 kg. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Um aplicativo para vizinhos

A pandemia de Covid-19 escancarou algumas nuances do comportamento social contemporâneo. Um deles é o fato de não conhecermos quem vive à nossa volta. Isolada em casa, muita gente se viu obrigada a recorrer aos aplicativos de entrega, que nem sempre ofereciam aquilo que eles realmente queriam. E se a necessidade for um serviço, a coisa fica mais complicada, afinal não cabe um bombeiro hidráulico na mochila do entregador. Em meio a tudo isso, surgiu o MeuVizinho.me, Web App que tem a função de conectar serviços e produtos em torno do usuário. (O Norte – Montes Claros).

Compra e venda de Imóveis

Após meses de queda vertiginosa, que no mês de abril atingiu o seu menor nível em décadas, a atividade econômica em Minas Gerais começa a dar sinais de recuperação. É o que mostram os números das transações imobiliárias realizadas pelos Cartórios de Notas do estado em julho de 2020. Os atos relativos à compra e venda de imóveis aumentaram 51% desde maio – quando ocorreu a regulamentação dos atos notariais online. A inauguração desta modalidade de atendimento já havia mostrado seus primeiros efeitos ainda em junho. (Leopoldinense).

Passe livre para idosos

A Prefeitura Municipal de Formiga divulgou decreto revogando o bloqueio para a utilização do “Passe Livre” para idosos, emitido pela empresa de transporte coletivo urbano. Isso significa que os idosos voltam a utilizar o transporte público da cidade com gratuidade. Mas, de acordo com a Câmara Técnica de Enfrentamento à Covid-19, mesmo com a liberação do passe livre, eles só devem utilizar o transporte público em caso de extrema necessidade e urgência e resguardando, durante todo o trajeto, as medidas de prevenção, como o uso de máscaras, o distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas e, sempre que possível, a higienização das mãos. (Jornal Cidade MG – Lagoa da Prata).

Epamig debate cultura da palma

A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) realiza nos dias 21 e 22 de setembro, o Palmatech Online. O evento vai discutir a cultura da palma forrageira e os diversos usos da planta na região do semiárido, com ênfase na utilização para a alimentação do rebanho em períodos de estiagem nas no Norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha e em outras regiões. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Ouro Preto retoma júris

Os julgamentos presenciais do Tribunal do Júri foram retomados na Comarca de Ouro Preto. A sessão foi realizada pela Vara Criminal e da Infância e da Juventude na última terça-feira. O julgamento foi conduzido pelo juiz Áderson Antônio de Paulo, que explicou que todos os ritos seguiram as orientações da Portaria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que dispõe sobre “o plano de retomada gradual das atividades do Tribunal de Justiça e da Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais. (O Liberal – Itabirito)

Entrega de ventiladores pulmonares

Dando sequência ao compromisso com as ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19 no município de Paracatu, a Kinross Brasil Mineração acaba de fazer a entrega de cinco ventiladores pulmonares para a Prefeitura Municipal. A ação aconteceu por meio de uma parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, em uma chamada pública para aquisição de respiradores para hospitais do estado. A iniciativa faz parte do investimento de aproximadamente R$2.500.000 milhões. (Paracatu News).