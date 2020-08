Rede de Notícias do Sindijori MG

Prefeito de Machado é cassado

O prefeito Julbert Ferre (Republicanos) foi cassado pela Câmara de Vereadores de Machado. A decisão foi tomada por meio de votação que teve 10 votos favoráveis e três contrários. A comissão processante para apurar denúncias de possíveis irregularidades que resultaram na cassação do prefeito havia sido instaurada em maio. De acordo com a decisão da Câmara de Vereadores, a vice-prefeita Ana Maria Gonçalves (Solidariedade) irá tomar posse no lugar de Julbert Ferre. (Folha Machadense)

Pirapora fecha duchas

O Comitê Técnico de Enfrentamento ao Covid-19 decidiu em reunião fechar o acesso ao Balneário das Duchas no rio São Francisco, com a colocação de correntes, proibindo a entrada de carros. A medida traçada pela Secretaria Municipal de Saúde, Comitê Técnico de Enfrentamento à Covid-19 e o 55º Batalhão da Polícia Militar visa reduzir as chances de transmissão com a orientação de não permanecer perto de um grande número de pessoas. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Hospital de Patos tem certificação

O Hospital Nossa Senhora de Fátima, de Patos de Minas, conquistou a Certificação e a Acreditação em Cirurgia Bariátrica conferidas pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e pela World Medical Accreditation. De acordo com Edson Antonacci, médico cirurgião do HNSF, o primeiro da região a receber a Certificação em Cirurgia Bariátrica, o processo de Acreditação visa consolidar, a nível nacional e internacional, aquelas instituições que oferecem segurança na realização do procedimento. (Folha Patense)

Bares lotados na reabertura

Depois de 5 meses fechados, os bares, restaurantes e lanchonetes de Itaúna foram autorizados a reabrir as portas após o município aderir ao programa Minas Consciente. Algumas pessoas se assustaram com o movimento registrado no sábado, 8, e no domingo, 9, principalmente na área central. O tráfego na Avenida Jove Soares foi intenso, tanto de veículos como de pessoas, e os vários bares instalados ao longo da via ficaram lotados. Algumas ocorrências foram registrada por causa da desobediência de algumas recomendações. (Folha do Povo – Itaúna)

Expo Móveis terá edição virtual

Em sua 4ª edição, a Expo Móveis Rústicos de Passos se reinventa para atender às necessidades do mercado, com segurança e comodidade, e realiza a primeira edição virtual do evento, que já faz parte do calendário do setor moveleiro. Nos dias 24, 25 e 26 de setembro, cerca de 15 fabricantes e expositores locais vão apresentar seus trabalhos em uma ferramenta digital para fazer negócios no atacado e varejo. A feira é uma realização da Fiemg, Sebrae, Sindimov-MG e da Associação Comercial e Industrial de Móveis de Passos (Acimov). (Folha da Manhã – Passos)

Estiagem afeta rios em Uberaba

Com baixa vazão do Rio Uberaba, Codau prepara a transposição do Rio Claro para garantir o abastecimento de água em meio a estiagem que atinge a cidade há mais de 80 dias. Na segunda-feira, 18, a autarquia fez os testes nos motores, que já estão preparados para serem acionados e realizar todo o bombeamento. Este ano será utilizado o novo sistema de captação, movido por energia elétrica, além do mecânico, que funciona com diesel. De acordo com o presidente da autarquia, Luiz Guaritá Neto, um sistema complementa o outro, que garante abastecimento por mais tempo, caso haja demora na chegada do período chuvoso. (Jornal da Manhã – Uberaba).

Expocaccer apoia comemoração

Dia 18 de agosto é o Dia Nacional do Campo Limpo. Com o tema Celebrar Conquistas e Multiplicar Solidariedade, o evento, realizado pelo Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (inpEV), promoveu atividades virtuais e doações de cestas básicas, contando com o apoio da Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado – Expocaccer e do Grupo Farroupilha. Na semana que passou, a parceria distribuiu 138 cestas básicas, o equivalente a mais de 4 toneladas de alimentos, para instituições filantrópicas de Patrocínio. (Jornal de Patrocínio)

MP aponta precariedade de rodovias

O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou duas ações civis públicas contra o Departamento de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a União Federal, devido à precariedade de manutenção em dois trechos da BR-365, que ligam o município de Uberlândia a Patos de Minas. As citações no documento expedido pela Procuradoria da República em Uberlândia dizem a respeito do trecho que se inicia no Km 405,5 (Patos de Minas) ao Km 617,3 (Uberlândia); e do Km 617,3 (viaduto Reges Bittencourt) até o Km 626 (Viaduto Paschoalina Felice, saída para Ituiutaba). (Diário de Uberlândia).