Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Manga aciona servidora

A Prefeitura de Manga ajuizou ação de improbidade administrativa contra uma servidora acusada de receber em triplicidade dos cofres públicos. De acordo com a ação que tramita na 2a Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Manga, uma assistente social teria se valido de diversos atestados médicos para faltar ao trabalho no Centro de Atenção Psicossocial, burlando a incompatibilidade entre o exercício do mandato de vereadora e o exercício do cargo público. (Folha do Norte – Montes Claros).

Sete Lagoas terá wi-fi gratuito

Usuários de dispositivos móveis com conexão à internet ganharão quatro pontos de acesso gratuito à rede em Sete Lagoas. A Prefeitura lança o projeto “Sete Lagoas Conectada”, que inicialmente oferece sinal wi-fi em quatro espaços públicos da cidade: Parque Náutico da Boa Vista, Centro de Apoio ao Turista (CAT), Biblioteca Pública e Terminal Urbano. O serviço terá capacidade para suportar cerca de 50 usuários simultâneos, para navegarem com a velocidade de 50 Mb e, para acessá-lo, bastar ligar o wi-fi do aparelho e conectar-se na opção “Sete Lagoas Conectada”. (Boca do Povo – Sete Lagoas)

Acolhimento cresce em Divinópolis

A prefeitura de Divinópolis por meio do Comitê Gestor da Política Municipal sobre Drogas, a cada dia consegue ajudar mais pessoas em situação de rua, através do Centro de Triagem. As atividades foram iniciadas no dia 08 de julho. No total, foram acolhidas 40 pessoas. Dos acolhidos, cinco são mulheres e 35 são homens. Todos foram encaminhados pelas equipes de abordagem noturna, que hoje possuem mais de 100 voluntários da sociedade civil. (Jornal Agora – Divinópolis).

Covid no presídio de Poços

Foi confirmado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) que seis presos do presídio de Poços de Caldas testaram positivo para covid-19. Segundo a Secretaria, todos apresentaram sintomas leves e estão isolados na própria unidade, em ala separada e desinfetada. Os presos e agentes da Suapi usam máscaras de forma preventiva. No Estado, desde o início da pandemia de Covid-19, todas as unidades prisionais adotaram um modelo de triagem de novos presos com a instalação de 30 unidades de referência, para permanecerem por pelo menos 15 dias em quarentena. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas).

Tecelagem gera empregos

A Coteminas criará mais um turno na sua tecelagem em Montes Claros e, com isso, passará a oferecer mais 140 empregos na cidade, conforme anúncio realizado pelo empresário Josué Gomes da Silva, presidente da empresa, durante a inauguração da Cidade Administrativa de Montes Claros, instalada no prédio onde foi criada a Coteminas. A cidade administrativa levará o nome do empresário José Alencar, que foi senador e vice-presidente da República. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros).

Desemprego alto entre Lgbtqia+

Para as pessoas Lgbtqia+, que já enfrentam obstáculos para obter formação escolar e profissional e se colocar no mercado de trabalho, o quadro atual agravou a busca por empregabilidade, visto que muitas dessas pessoas têm trabalhos informais, em espaços artísticos e em serviços voltados para o entretenimento, que não estão funcionando desde março. O tema foi assunto do quarto dia de atividades da IV Semana Rainbow da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). (Tribuna de Minas – Juiz de Fora).

Nova Rodoviária para Uberaba

O Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas, presidido pelo prefeito de Uberaba Paulo Piau, se reuniu na última semana para deliberar quanto à manifestação de interesse da iniciativa privada para implantação de novo Terminal Rodoviário de Passageiros, na modalidade de Parceria Público-Privada no município. O modelo de Parceria Público-Privada é considerado um modelo interessante, porque o município não gasta nem com projeto. E um projeto dessa natureza não fica por menos de 400 mil reais. (Jornal da Manhã – Uberaba).