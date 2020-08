Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Hospital recebe acadêmicos

O Hospital São Lourenço iniciou uma atividade marcante, que representará grande avanço na instituição: o Internato em Medicina. Para isto, a instituição recebeu 16 acadêmicos de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (Iesvap), do município de Parnaíba (Piauí). Completando o grupo de internos, nesta sexta, 14, chegarão quatro alunos de Medicina da São Lucas Educacional, faculdade de Porto Velho (capital de Rondônia). Ambas as instituições de ensino superior são vinculadas à Afya Educacional, atualmente o maior grupo de faculdades de Medicina do Brasil. (Jornal Panorama – Baependi)

Muriaé faz atendimento virtual

O atendimento pela internet, feito pela assistente virtual Bela através do WhatsApp, Facebook e site oficial da Prefeitura de Muriaé, ainda deve ser a primeira opção dos muriaeenses que apresentarem sintomas de gripe e tiverem suspeita de covid-19. A orientação é da Secretaria Municipal de Saúde, que lembra que o atendimento virtual é seguro e confiável, uma vez que elimina o risco de contágio por não haver contato próximo com outras pessoas. (Gazeta de Muriaé).

Empresa investe em Guaxupé

Em fevereiro deste ano, os diretores da Ruff Distribuidora de Petróleo estiveram reunidos na Prefeitura, juntamente com membros do Conselho de Desenvolvimento de Guaxupé, (CDG) onde confirmaram a instalação da empresa em Guaxupé. Nesta semana, a distribuidora de petróleo, após todo o trâmite de aprovação e licenças para a construção, iniciou as obras em uma área de 24.000,90m². A instalação da distribuidora de petróleo no município trará oportunidades de empregos às pessoas e aquecerá a economia de nossa cidade com um alto investimento, de aproximadamente R$10 milhões. (A Folha Regional – Muzambinho).

Captação diminuirá estresse hídrico

Um novo sistema de captação e adução de água bruta para a transposição de bacia hidrográfica do rio Claro está concluído. Ele é composto por uma barragem de nível, novas tubulações e motores elétricos. A obra é parte integrante do projeto de ampliação do sistema de abastecimento público de Uberaba e tem recursos oriundos do governo federal. Agora a transposição conta com uma barragem de nível construída a partir de paredes de contenção em painéis de colchacreto alinhados e moldados em argamassa de cimento e areia. Este ano a cidade não registra nenhuma chuva há quase 80 dias, com o rio Uberaba já apresentando os primeiros sinais de estresse hídrico. (Jornal de Uberaba).

Abertura Academias

Divinópolis aderiu ao Minas consciente na última semana e, desde então, a Prefeitura tem recebido críticas e dúvidas quanto às consequências da decisão forçada pela Justiça. A principal delas é o funcionamento das academias, interrompido no último sábado, 08. O setor encontra-se na onda verde; Divinópolis na onda amarela – um degrau a menos. Profissionais da área protestaram nesta semana pela reabertura, pedido que não deve ser atendido pelo governo do Estado, a não ser que a cidade avance de onda. (Portal Agora – Divinópolis).

Lixo no esgoto traz prejuízo

Mesmo havendo coleta regular de lixo em todos os bairros, diversos moradores de Caeté preferem descartar objetos inservíveis no esgoto. A atitude indevida gera o entupimento de redes e a ocorrência de refluxo. Com isso, o Saae precisa mobilizar equipes para resolver problemas que não ocorreriam se houvesse a colaboração de parte da população. Todos os dias, cerca de 20 ocorrências de entupimento de redes são registradas pelo Saae. O número representa 76% das demandas por reparação em problemas do sistema de saneamento. (Jornal Opinião – Caeté)