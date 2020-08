Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

População vai eleger uma marca

De 15 a 30 de agosto a população de Sete Lagoas vai escolher a marca da cidade através de uma grande campanha com a participação de pessoas, empresas e entidades de sucesso e influência local e regional. A marca de uma cidade é importante quando se quer destacar no mercado, resgatar e fomentar a autoestima da população, despertar o sentimento de orgulho e pertencimento, atrair e reter talentos, turistas e negócios. Em busca destes objetivos, uma rede formada pelas principais organizações privadas e públicas de Sete Lagoas participou de um longo trabalho de consultoria com o Instituto de Design Inovação e Tecnologia (IDIT) para ajudar a construir uma marca para Sete Lagoas. (Jornal Sete Dias – Sete Lagoas)

Curso artesanato

A Fundação Cultural Calmon Barreto, de Araxá, segue com o projeto Arte & Vida. Já estão abertas as inscrições para os cursos de Bordado em Pedrarias e Bordados Pontos Básicos, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/MG). O objetivo é preservar as técnicas artesanais, além de proporcionar o aumento na renda familiar. Os cursos obedecerão às normas de segurança exigidas pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19, com distanciamento social, uso de máscara obrigatório e álcool em gel para higienizar as mãos. (Diário de Araxá)

Tremor deixa cidades em alerta

Moradores dos distritos da cidade de Ouro-Preto, cidade localizada a 55,8 Km de Conselheiro Lafaiete, registraram no início da noite de sábado, 8, uma sequência de tremores de terra. Segundo relato de alguns moradores, os abalos vieram após um estrondo, registrado por volta de 18h10, com maior intensidade em diferentes pontos entre as cidades de Ouro Preto e Itabirito. Alguns moradores narraram fissura em algumas edificações. A Rede Sismográfica Brasileira, detectou três sismos na região vista pelos aparelhos como Itabirito, às 18h07. (Estado Atual – Conselheiro Lafaiete).

Transporte de trens volta

Os trens de passageiros da Estrada de Ferro Carajás e da Estrada de Ferro Vitória a Minas voltarão a circular seguindo os protocolos de saúde determinados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), para prevenção e enfrentamento do novo coronavírus. O transporte será retomado na estrada que liga Cariacica a Belo Horizonte, passando por Governador Valadares, a partir do dia 1º de setembro. As informações foram confirmadas pela assessoria de comunicação da Vale. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares).

Vagas emprego no vermelho

Itajubá fechou 846 vagas de trabalho no primeiro semestre deste ano, segundo dados do Ministério da Economia. Somente no mês de junho foram fechadas 266 vagas. Os dados são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, divulgados no último dia 28 de julho. Os dados levam em consideração o número de vagas formais de trabalho criadas e fechadas em cada município. Em Itajubá, foram 2.570 admissões nos primeiros seis meses do ano, contra 3.416 desligamentos. (O Sul de Minas – Itajubá).

Luto Oficial em Leopoldina

O prefeito José Roberto de Oliveira assinou na última segunda-feira, 10, Decreto 4.678/2020 pelo qual fica decretado Luto Oficial por três dias em todo o território do Município de Leopoldina em Memória das 100 mil mortes por covid-19 no Brasil. O ato oficial foi embasado nas atribuições outorgadas ao prefeito pela Lei Orgânica Município de Leopoldina entrando em vigor na data de sua publicação. (Leopoldinense – Leopoldina).

Criada Associação dos Areeiros

Com o apoio da DRS e da Brasminas, foi criada a Associação dos Areeiros do Sul de Minas Gerais. A união dos associados dará força aos seus trabalhos e empreendimentos de extração de areia em leito de rio, que agora estarão regularizados junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Com a implantação os associados terão apoio nas suas atividades diárias através de responsável técnico Engenheiro de Minas. Sediada em São Vicente de Minas, a associação tem por objetivo realizar trabalhos minerários em geral, regulamentar, efetuar recursos técnicos, e já conta com o apoio de diversos areeiros da região. (Correio do Papagaio – São Lourenço).