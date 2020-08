Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

NM apresenta o pior índice

O Norte de Minas apresenta o pior índice de isolamento e distanciamento social do Estado, com percentual abaixo de 38%, enquanto o ideal seria próximo de 50%, conforme dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde, durante live realizada com os prefeitos e secretários municipais Saúde, para discutirem o projeto Minas Consciente e subsidiar as decisões dos municípios quanto às medidas de flexibilização das medidas de isolamento e distanciamento social a nova versão do Plano Minas Consciente. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)

Rio Doce receberá investimentos

O Governo de Minas anunciou, nesta terça-feira, 4, investimentos de R$ 416 milhões para ações integradas de reparação na Bacia do Rio Doce, em razão dos prejuízos causados pelo rompimento da Barragem do Fundão, em Mariana, em 2015. Os recursos são resultantes de ações integradas articuladas pelos governos de Minas Gerais e do Espírito Santo e pelo Fórum Permanente dos Prefeitos do Rio Doce. O acordo com a Fundação Renova para o repasse financeiro foi homologado pela 12ª Vara de Fazenda Federal. (Diário do Rio Doce- Governador Valadares)

Pouso Alegre fechou 1.807 postos de trabalho

1.807 postos de trabalho deixaram de existir nos últimos 4 meses de pandemia em Pouso Alegre. Segundo dados do Caged, de março a junho foram 4.287 admissões contra 6.094 desligamentos. Porém, no mês de junho o ritmo de demissões diminuiu, e o saldo foi de menos 107 postos. Os setores em Pouso Alegre que perderam mais postos foram serviços e comércio. A agropecuária foi a única que cresceu em número de postos, mas muito pouco. Os postos de trabalho com pior saldo foram os de ensino médio completo, preenchidos por pessoas com idade entre 30 e 39 anos. (Pouso Alegre Net)

Medina implanta vistoria eletrônica

A Polícia Civil de Minas Gerais disponibilizou nesta semana na Delegacia de Trânsito do município de Medina, no Vale do Jequitinhonha, a vistoria eletrônica de veículos. A inovação tecnológica possibilita tornar o procedimento mais seguro, evitando a ocorrência de fraudes, e também mais rápido, reduzindo o tempo de vistoria. A vistoria, obrigatória nos casos de transferência de propriedade, alteração de dados e emissão de segunda via do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), é o ato de avaliar um veículo, assegurando a legitimidade da propriedade. (Diário Tribuna- Teófilo Otoni)

Andradas recebe novos recursos

Andradas recebeu mais um reforço no caixa para realizar obras de pavimentação. Recurso da ordem de R$ 100 mil vai ser destinado ao Distrito de Campestrinho e foi encaminhado ao município pelo senador Rodrigo Pacheco. A verba de R$ 100 mil chegou aos cofres municipais na terça-feira, 4, e faz parte de uma emenda parlamentar de R$ 250 mil (dos quais R$ 150 mil já haviam sido encaminhados para a cidade) e é destinado especificamente para projetos de melhorias na infraestrutura da cidade. (Portal da Cidade- Andradas)

BMA bate recorde na captação

O Banco de Alimentos de Formiga bateu mais um recorde na captação de alimentos. Em julho foram 52.822 quilos adquiridos por meio de ações realizados por diversos parceiros, doações de produtores rurais, do Projeto Feira Solidária, da colheita nas unidades do Projeto Horta Urbana e também adquiridos da agricultura familiar através do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA. Somente neste ano, já foram mais de 248 toneladas de alimentos captados e doados a entidades. (Nova Imprensa- Formiga)

Dez novos leitos são inaugurados

A Prefeitura de Sete Lagoas inaugurou mais dez novos leitos de UTI destinados ao atendimento de pacientes com Covid-19, no Hospital Municipal. A montagem desses leitos foi feita com recursos destinados a Sete Lagoas pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, e arrecadados pelo Fundo Emergencial criado pelo Município para financiar ações de combate à pandemia na cidade. Com este novo aporte, Sete Lagoas passa a contar com 56 leitos de UTI destinados exclusivamente ao tratamento de pacientes com Covid. (Boca do Povo- Sete Lagoas)