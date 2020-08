Rede de Notícias do Sindijori MG

Pandemia reduz preço de combustíveis

Um dos produtos que sofreram maior impacto com a pandemia, os combustíveis nem sempre tiveram aumento nos preços já que, com a demanda mais baixa por causa das medidas de isolamento social, os proprietários de veículos gastaram menos. Com isso, houve diminuição da demanda e aumento da oferta. Pesquisas feitas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) entre 5 de janeiro e 25 de julho em postos de Uberlândia mostram uma retração média no preço da gasolina de 11,5%, passando de R$ 4,941 para R$ 4,375, enquanto o etanol caiu 12,5%, variando de R$ 3,275 para R$ 2,869 e o diesel quase 13%, de R$ 3,904 para R$ 3,406. (Diário de Uberlândia)

Poços e Águas assinam carta de intenção

Uma nova tentativa de reativação do passeio turístico via linha férrea entre Águas da Prata e Poços de Caldas aconteceu nesta segunda-feira, 3, conforme divulgado na divulgação no Facebook da prefeitura da cidade vizinha. No passado, várias tentativas já foram feitas por ambas as cidades, sem resultado. Desta vez, o objetivo tem mais chances de ser alcançado, pois, de acordo com representantes poços-caldenses, o interesse partiu do governo estadual mineiro, que teria procurado autoridades de Poços de Caldas para discutir a questão. (Jornal Mantiqueira- Poços de Caldas)

Uniube conquista patente

A Uniube, por meio do curso de Odontologia (graduação e pós-graduação) e do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), recebeu a concessão da patente do “jacarezinho”, um revestimento em polímero, feito para crianças, com o objetivo de descaracterizar a forma de injeção da seringa anestésica e impedir a visualização da agulha. A certificação, recebida após 11 anos, reforça o papel da Universidade na geração de inovações tecnológicas. A ideia do projeto surgiu entre uma conversa da coordenadora do curso de especialização em Odontopediatria da Uniube, Maria Angélica Hueb, com o irmão, também cirurgião-dentista e professor na Universidade, Fernando Hueb. (Jornal de Uberaba)

Caratinga fecha 74 vagas de trabalho

A economia de Caratinga fechou 74 vagas de trabalho com carteira assinada no primeiro semestre de 2020. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia. No semestre foram registrados 3.699 desligamentos e 3.625 admissões, o que resultou no saldo negativo de empregos com carteira assinada. Considerando exclusivamente o mês de junho, foram fechadas 26 vagas de emprego formal. Em maio foram 13. Em abril, pior mês do ano até o momento, foram fechadas 295 vagas. (Diário de Caratinga)

Projeto “Banco de Ração” é criado

Unindo esforços ao vereador Matheus Costa que protocolou propostas para criação de uma Comissão e um Conselho de Proteção e Bem-estar animal em Divinópolis, o vereador Carlos Eduardo Magalhães protocolou o projeto “Banco de Ração” que cria um programa que administra, recebe e distribui doações de rações diretamente ou por meio de entidades. A proposta tem como base a questão do abandono e da proliferação de animais nas ruas e espaços públicos da cidade, o que acarreta no resgate de muitos deles por protetores independentes e organizações não governamentais que arcam com o custo até a adoção definitiva dos bichos. (Gazeta do Oeste- Divinópolis)

Guarda municipal recebe infraestrutura

Utilizando-se de recursos tecnológicos, a Prefeitura de Ouro Preto tem desenvolvido ações que contribuem para desburocratização e melhoria na qualidade dos serviços prestados à população. Cumprindo o projeto de modernização de fluxos e processos em todas as Pastas do Executivo, a equipe da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) da Prefeitura está informatizando a Guarda Municipal de Ouro Preto através de um sistema de gestão de Boletim de Ocorrência. (Jornal O Liberal Net- Itabirito)

Caldas fecha e determina toque de recolher

A Prefeitura de Caldas publicou um novo Decreto proibindo o funcionamento de atividades não essenciais na cidade. De acordo com a administração municipal, a medida foi tomada após um óbito entrar em investigação por suspeita de Covid-19. Caso confirmada, essa vai ser a primeira morte em decorrência da doença no município. A prefeitura determinou também novo toque de recolher na cidade. Ficando definido que, das 21h às 5h do dia seguinte todos devem permanecer em casa, exceto funcionários e colaboradores dos serviços considerados essenciais. (Correio do Sul- Varginha)