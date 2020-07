Rede de Notícias do Sindijori MG

Cresce a abertura de empresas

Dados do sistema Integrador da Prefeitura de Uberlândia apontam que a formalização de novas empresas na cidade, sejam de pequeno, médio ou grande porte, foi cinco vezes maior durante o período: entre 20 de março e 21 de julho, houve 1.496 constituições contra 278 encerramentos. Entre os Microempreendedores Individuais (MEIs), o desempenho também foi bastante otimista. Neste segmento, cerca de 4.373 pessoas decidiram empreender, mais que o dobro das 1.644 que deram baixa no registro durante o mesmo período. (Diário de Uberlândia)

NM tem mais R$ 8,7 milhões

A Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais está disponibilizando mais de R$ 8,7 milhões aos Centros Estaduais de Atenção Especializada sediados em Brasília de Minas, Janaúba, Januária, Pirapora e Taiobeiras. A Deliberação define que o repasse de parcela excepcional superior a R$ 47,3 milhões deve ser utilizado exclusivamente em despesas de custeio de ações relacionadas ao fortalecimento de 27 CEAEs sediados em Minas Gerais. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)

Ipatinga terá Unidade de Castração

Uma estrutura para realização de castração de cães e gatos vai ser disponibilizada em Ipatinga até o mês de setembro, no Centro de Controle de Zoonoses. A informação foi compartilhada em reunião realizada na tarde de sexta-feira, 24, na prefeitura, com a participação de representantes de ONG’s do Vale do Aço que atuam em defesa da vida animal. Inicialmente, a estrutura – já em adiantada fase de montagem pelo município – vai possibilitar a realização de até 300 castrações mensais. (Diário do Aço- Ipatinga)

Primeiro call center é inaugurado

Visando a agilidade nos atendimentos e processos de vagas de emprego, na manhã de sexta-feira, 24, foi inaugurado o Call Center do Sine Mariana. Com oito linhas telefônicas, seis da Central de Serviço ao Trabalhador e duas da Administração do Serviço, o Call Center vai funcionar das 08h às 11h30 e das 13h às 16h30, de segunda a sexta-feira. O projeto foi desenvolvido pela Prefeitura de Mariana, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, e vai servir também de modelo para outras cidades. (O Liberal – Itabirito)

Cirurgias são mantidas

A Secretaria Municipal de Saúde de Varginha decidiu manter todas as cirurgias oncológicas, cardíacas e as da neurocirurgia de alta complexidade. Porém, as cirurgias eletivas foram suspensa, inclusive as do Mutirão de Catarata, visto que a maioria dos pacientes se encaixam nos grupos de risco. “É importante destacar que quando a situação epidemiológica for regularizada, todas as cirurgias serão reagendadas”, explicou o Secretário de Saúde, Luiz Carlos Coelho. (Gazeta de Varginha)

Pesquisa avalia modelos

Para ajudar no combate à pandemia da Covid-19, pessoas de todo o mundo estão compartilhando projetos e ideias para o enfrentamento da doença. Os grupos makers – que utilizam equipamentos de fabricação digital e são adeptos do movimento faça-você-mesmo – são um dos exemplos dessa colaboração. Por meio de sites repositórios, eles disponibilizam modelos (face shields, máscaras, entre outros) para serem baixados e produzidos em impressoras 3D. Esse é o foco da pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, de Uberaba, em parceria com a Universidade Federal de São Carlos. (Jornal de Uberaba)

Acidentes com pipa cresceram

Soltar pipa é uma brincadeira que atravessa gerações. O passatempo é uma diversão muito comum e agora, que crianças estão passando mais tempo em casa, a prática tem crescido. A distração pode causar danos à rede elétrica, comprometendo o fornecimento de energia nos locais atingidos, além de expor crianças ao risco de acidentes graves. Muriaé é a cidade da área de concessão da Energisa em Minas que registra o maior número de ocorrências, com 25% do total. Ubá é a segunda, com 18,7%. (Diário de Manhuaçu)