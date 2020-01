Rede de Notícias do Sindijori MG

Caratinga registra caso de leishmaniose

Foi notificado o primeiro caso de Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) em 2020, no município de Caratinga. Trata-se de um paciente com idade entre 40 e 49 anos. De acordo com o Departamento de Epidemiologia e Estatísticas da Secretaria Municipal de Saúde, somente em 2019 foram 43 casos notificados. Conforme o coordenador da Vigilância em Saúde, José Carlos Damasceno, os números são expressivos: “Nos últimos cinco anos tivemos 215 casos notificados de LTA no município. Somente em 2019 tivemos 43, chamou nossa atenção, pois oito pacientes foram diagnosticados no perímetro urbano”, informou. (Diário de Caratinga)

Contribuintes reclamam do setor Tributário

A Câmara Municipal de Araguari está questionando na Curadoria de Defesa do Consumidor para a apuração de denúncias de irregularidades por parte da prefeitura ao protestar contribuintes sem aviso prévio. De acordo com uma delas, o cartório estaria cobrando taxas muito altas para o registro das atas e de estatutos sociais de entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Outra queixa se refere aos débitos na dívida ativa, emitidos pelos servidores da Tributação e lançados ao cartório de protesto sem qualquer notificação ao contribuinte. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

DMED é finalista na categoria de Satisfação

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou na última segunda-feira (6) a lista das distribuidoras finalistas do Prêmio Iasc Aneel de Qualidade 2019. O índice de satisfação ao consumidor é aferido por meio de pesquisa de opinião realizada em todo o Brasil, reconhece as distribuidoras mais bem avaliadas pelos consumidores residenciais. O DME Distribuição (DMED) está entre os finalistas que atendem o número de 30 mil a 400 mil consumidores. É o segundo ano consecutivo entre as finalistas. (Jornal da Mantiqueira – Poços de Caldas)

Estado aposta no de algodão do Norte

O Estado de Minas está esperançoso em fortalecer a produção de algodão no Norte de Minas, com a inauguração do Centro de Processamento que está sendo construído no município de Catuti e com as obras devendo ser concluídas em abril. O volume do material produzido na região irá crescer pelo menos cinco vezes. A ação é de responsabilidade da Associação Mineira dos Produtores de Algodão (Amipa), em parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), dentro do Programa Mineiro de Incentivo à Cultura do Algodão (Proalminas). (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Grávidas com vaga em estacionamento

Durante a sessão legislativa de quinta-feira, 9, a Câmara Municipal de Juiz de Fora derrubou um veto do prefeito Antônio Almas ao projeto de lei que prevê a reserva de vagas para grávidas e lactantes em estacionamento de shoppings, centros comerciais e hipermercados em funcionamento na cidade. A proposição é de autoria do vereador Nilton Militão (PTC) e estabelece a reserva de 2% do total de vagas dos estacionamentos destes estabelecimentos a grávidas em todo o período gestacional e lactantes até os seis meses de idade do bebê. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Cresce o número de mortes na MG-050

O número de mortes em acidentes na MG-050 aumentou, no ano passado, em relação a 2018. Segundo levantamento da Polícia Militar Rodoviária, entre janeiro e novembro de 2019 foram 38 mortes na rodovia, duas a mais que o registrado em 2018. No trecho que vai de Piumhi até Paraíso, as mortes passaram de 14 para 20. Segundo a concessionária AB Nascentes das Gerais, a empresa desenvolve um Plano de Segurança da Rodovia para reduzir os acidentes. (Folha da Manhã – Passos)

Manifestantes fecham BR-262

Na quinta-feira (9) manifestantes bloquearam a BR-262, na altura do km 442, em Nova Serrana. A pista ficou fechada no sentido Belo Horizonte e foi liberada por volta das 15h20. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um longo congestionamento se formou no local. A manifestação aconteceu em protesto a uma reintegração de posse em uma área particular no bairro Industrial José Silva de Almeida. Segundo as informações da PM, as famílias já haviam sido comunicadas anteriormente sobre a desocupação. Porém, quando algumas casas já haviam sido esvaziadas, o juiz responsável pela ação cancelou o pedido, por meio de uma solicitação de um advogado das famílias e isso causou confusão. (Gazeta do Oeste – Divinópolis)

Cresce o cultivo de alimentos orgânicos

A procura por alimentos orgânicos tem aumentado muito por aqueles que prezam por uma boa saúde. Em Caeté, alguns pequenos produtores têm apostado no resgate deste tipo de cultivo. É comum ver expositores de hortaliças na rua Cadete de Melo e, em plena urbanização da Pedra Branca, é possível, por detrás de muros, encontrar uma horta orgânica, que vem oferecendo hortaliças de qualidade para a comunidade. De acordo com a proprietária deste espaço, Elisângela Lima, o espaço já existe há cerca de um ano. Surgiu assim que a falta de emprego bateu na porta. “Já trabalhei em horta que manda verduras para os mercados, mas eles usam remédio demais, e quando eu não estava conseguindo serviço, decidi mexer de forma que proporcionasse à população algo mais natural e saudável”, disse. (Jornal Opinião – Caeté)