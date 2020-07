Rede de Notícias do Sindijori MG

Empresários com baixa confiança

A nona pesquisa do Índice de Confiança do Conselho Empresarial do Sul de Minas – Regional Varginha, referente ao 2° trimestre de 2020 e às perspectivas para o terceiro trimestre deste ano, demonstrou um empresário bastante pessimista no contexto atual e futuro, especialmente em função das incertezas que ainda imperam nesse período. O índice geral de confiança, que engloba a situação atual e futura (obtido através de uma média simples), alcançou o patamar de 88,42, uma queda de 17,58 pontos em relação à pesquisa anterior, representando o menor resultado apurado para esse índice desde o início da pesquisa no segundo trimestre de 2018. (Correio do Sul- Varginha)

Hospitais recebem respiradores

A Secretaria Municipal de Saúde entregou respiradores aos hospitais de Barbacena. No total foram seis aparelhos distribuídos entre o Hospital Ibiapaba Cebams, Santa Casa de Misericórdia e Hospital Policlínica e Maternidade de Barbacena. Segundo a secretária de Saúde, Marcilene Dornelas Araújo, o Município está disponibilizando para a rede hospitalar da cidade, ventiladores pulmonares de UTI e ventiladores de transporte. (Folha de Barbacena)

Conselho Municipal é instituído

A Prefeitura instituiu o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais de Formiga, órgão colegiado permanente, de caráter normativo, consultivo e deliberativo, fiscalizador, instrumento de políticas públicas municipais de destinação e gerenciamento de receitas e meios para o desenvolvimento e a execução de ações voltadas à saúde, proteção, defesa e ao bem-estar dos animais no município. De acordo com a Lei, este Conselho vai ser integrado por representantes da administração municipal e por membros da sociedade civil, associações de moradores e médicos veterinários que tenham interesse de participação e atuação. (Nova Imprensa Formiga)

Lafaiete recebe grande investimento

Lafaiete vai ser uma das primeiras cidades de Minas a receber um grande investimento em tecnologia para a comunicação móvel. Conforme adianta o vereador Sandro José, essa preocupação surgiu há aproximadamente 3 anos, na busca por solucionar problemas de cobertura nos vários pontos da cidade onde a operadora interessada não funciona bem. “Este tipo de investimento gira em torno de R$1,2 milhão, e além de trazer melhor qualidade na telefonia celular”, assegura. Neste primeiro momento, estão previstos seis pontos. (Correio da Cidade- Conselheiro Lafaiete)

Olaria é habilitado para Programa

Foram divulgados no início do mês os municípios habilitados para participarem do Programa de Tratamento de Águas Residuárias, o Protratar. Olaria é um dos sete municípios contemplados para um projeto do sistema de esgotamento sanitário da cidade. O Protratar é uma iniciativa que prevê o aporte de recursos ou financiamento para a implantação, implementação, ampliação de sistemas públicos de esgotamento sanitário nos municípios da área da bacia do rio Paraíba do Sul. Esse ano, vão ser investidos mais de R$ 30 milhões, provenientes da cobrança pelo uso da água na bacia. (Jornal Panorama- Baependi)

Delegacia da mulher será inaugurada

A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, em parceria com governo municipal de Nova Serrana, deve inaugurar, nesta quinta-feira, 23, as instalações da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), no bairro Laranjeiras. Conforme informado pela Prefeitura de Nova Serrana, a solenidade de inauguração da Deam está prevista para às 15h30. A Deam de Nova Serrana vai funcionar na rua Messias Augusto, em frente a 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil e vai contar com uma equipe completa de policiais civis e uma psicóloga. (Jornal O Popular- Nova Serrana)

Festa terá programação online

A programação da Festa de Nossa Senhora da Abadia de 2020, em Uberaba, foi lançada na terça-feira, 14. Devido à pandemia de coronavírus, este ano a celebração vai ser on-line. De acordo com o padre Alexsandro Ribeiro, a festa vai ter início no dia 31 de julho com a passagem da imagem da santa pela porta de hospitais, asilos, batalhões de polícia e repartições públicas. No mesmo dia, o Santo Terço vai ser realizado às 20h. Entre os dias 1º a 14 de agosto, vão ser realizados Santa Missa, Santo Terço e Ofício Divino todos os dias. (Jornal de Uberaba)