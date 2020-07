Rede de Notícias do Sindijori MG

Poços vacina 98,91% do rebanho

Pecuaristas de Poços e de todo o Estado de Minas tiveram prazo até a última sexta-feira, 10, para comprovar junto ao Instituto Mineiro de Agropecuária a vacinação contra a febre aftosa de bovinos e bubalinos de todas as idades. Poços de Caldas alcançou 98,91% de animais vacinados contra febre aftosa. O município tem 16.537 animais, sendo que 16245 foram imunizados. Na região, Ibitiúra de Minas e Ipuiuna chegaram a 100% de animais vacinados, seguidos de Santa Rita de Caldas (99,40%), Caldas (98,77) e Andradas (96,20). (Jornal Mantiqueira- Poços de Caldas)

Internações por SRAG aumentam

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), por meio da Vigilância em Saúde, informou que o número de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) aumentou 971% em 2020, comparado ao ano anterior. Os dados equivalem até este sábado, 11, e foram registrados pelas seguintes unidades de saúde do município: hospitais Santa Lúcia, Santa Mônica, São João de Deus, São Judas Tadeu e UPA Padre Roberto. (Portal Agora- Divinópolis)

Unimontes faz campanha de computador

A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) lançou a campanha “1 Computador Doado = 1 Acadêmico Conectado”. Idealizada pela Gestão Superior da Universidade por meio da Pró-Reitoria de Extensão, Núcleo de Assuntos Estudantis visa arrecadar equipamentos eletrônicos. O objetivo da campanha é mobilizar parceiros, negócios, empreendedores e empreendimentos da cidade e da região de abrangência da Universidade que queiram apadrinhar os acadêmicos com a doação de equipamentos. (Folha da Norte – Montes Claros)

SL recebe 25 novos respiradores

O Hospital Municipal recebeu 25 respiradores comprados pelo Município para a montagem de novos leitos de UTI voltados para pacientes com diagnóstico de Covid-19 na cidade. Vão ser dez para o Municipal, dez para o HNSG e mais cinco de reserva. “Estamos dando sequência à montagem dos leitos e nos preparando para montar mais dez leitos, mantendo nosso cronograma, preparando a cidade para receber uma possível demanda de aumento de casos”, explica o secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta. (Boca do Povo- Sete Lagoas)

Centro de Atendimento é criado

Um Decreto assinado pelo prefeito José Roberto de Oliveira criou no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Leopoldina, o Centro de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19. O Centro de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19 vai complementar a estrutura existente do Departamento de Atenção à Saúde, subordinado a Divisão de Atenção Primária, da Secretaria Municipal de Saúde de Leopoldina. (Jornal Cidade MG- Leopoldina)

Alunos municipais têm TV Educação

Além da Plataforma de Educação Continuada, os alunos da rede municipal de ensino de Valadares agora contam com mais um incentivo aos estudos durante o período de pandemia. Na próxima segunda-feira, 13, a Prefeitura de Valadares, por meio da Secretaria Municipal de Ensino, inaugura a TV Educação. O sinal aberto vai ser transmitido pelo canal 13.2, que pertence à TV Alterosa. Além da TV Educação, o aluno tem a opção de assistir as videoaulas no canal da SMED pelo YouTube (SMEDGV) e também na Plataforma de Educação. (Diário do Rio Doce- Governador Valadares)

Inaugurado novo CTI do HNSC

Foi inaugurada nessa segunda-feira, 13, mais uma sala de CTI no Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC) em Pará de Minas. Vão ser oferecidos 10 novos leitos no Centro de Tratamento Intensivo. Em entrevista ao Jornal da Cidade, o secretário de Saúde de Pará de Minas, Wagner Magesty, informa que o novo espaço vai ser inicialmente destinado a pacientes com Covid-19 e revelou que após a pandemia os leitos vão ser utilizados para todo tipo de atendimento. (JC Notícias- Pará de Minas)

MPF aprova medidas de combate

Em despacho encaminhado à administração municipal, o Ministério Público Federal (MPF) afirmou não encontrar nenhuma irregularidade nas medidas de enfrentamento à covid-19 adotadas pelo município de Ipatinga. O organismo também não encontrou qualquer indício de má-gestão da crise pelos hospitais da cidade. A informação foi divulgada pelo governo ipatinguense. O ofício responde a uma notícia de fato apresentada à instituição, instaurada para acompanhar as medidas adotadas pelos municípios e hospitais com o fim de atender os casos suspeitos de coronavírus. (Diário do Aço- Ipatinga)