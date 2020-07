Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Macrorregiões apresentam melhora

As macrorregiões de Saúde Sul e Centro-Sul, da qual Barbacena faz parte, pode avançar para a onda branca do plano Minas Consciente, que permite a reabertura segura de atividades como autoescolas, lojas de artigos esportivos e floriculturas. A decisão foi tomada pelo Comitê Extraordinário Covid-19, após o grupo técnico constatar que a região apresentou melhora nos dois principais índices considerados para avanço ou retrocesso nas ondas. A mudança passa a valer a partir deste sábado, 11. (Folha de Barbacena)

Doze novos leitos de UTI são habilitados

O prefeito de Formiga, Eugênio Vilela e o Secretário Municipal de Saúde, Leandro Pimentel, visitaram, a convite da Santa Casa, as novas instalações construídas no hospital para atender exclusivamente pacientes infectados pelo novo coronavírus. Foram habilitados 12 novos leitos de terapia intensiva no município. Dessa forma, 19 leitos de UTI vão ser exclusivos para Covid-19 e outros 10 leitos ficarão disponíveis para pacientes de outros casos. (Nova Imprensa- Formiga)

Lafaiete distribuirá kits

A secretaria de Educação de Lafaiete informou que a partir de segunda-feira, 13 de julho, serão distribuídos os kit alimentação aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. Todos os alunos serão atendidos, creches, pré-escola, ensino fundamental e Médio, de forma gradativa. Os locais e cronograma de distribuição serão divulgados no site da prefeitura de Lafaiete. (Correio da Cidade – Lafaiete)

Divinópolis recebe mais de 800 cestas

A Prefeitura de Divinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), vai receber a doação de 869 cestas básicas do Governo de Minas a partir da iniciativa “Fazer o Bem Faz Bem”. A inscrição no programa foi feita pela Semas. O projeto atende famílias de todo o estado que se encontram em situação de vulnerabilidade social agravada pelos efeitos da pandemia do coronavírus. O município vai ser responsável pela retirada e distribuição das cestas às pessoas beneficiadas pelo programa. (Portal Agora- Divinópolis)

Prefeitura lança Concurso

Estão abertas as inscrições para o concurso artístico: “Museu Digital: A História de Governador Valadares contada pelos seus artistas”. O concurso é realizado pela Prefeitura, por meio do Departamento de Cultura da Secretaria de Cultura, Esportes, Lazer e Juventude (SMCEL), em parceria com o Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico Cultural. A premiação de R$ 85 mil vai ser distribuída entre 15 categorias diferentes. Ao todo vão ser premiados 110 trabalhos. (Diário do Rio Doce- Governador Valadares)

Inaugurada ecobarreira no Rio Verde

Foi inaugurada nessa terça-feira, 7, a grande ecobarreira no Rio Verde. Com localidade na Ponte dos Buenos, entre Elói Mendes e Varginha, a barreira apresenta mais de 120 metros. O intuito da construção é remover o máximo de resíduos diários. O projeto, idealizado pelo ambientalista Roniperterson Landim, contou com o apoio de voluntários de diversas cidades da região e da Prefeitura de Elói Mendes. A barreira tem a função de reter os resíduos sólidos flutuantes (lixo) das quase 30 cidades que estão acima, dentre as quais Três Corações. (Correio do Sul- Varginha)

Ipatinga recebe projetos

Os projetos para a construção do Centro Cirúrgico do Hospital Municipal Eliane Martins foram apresentados ao governo de Ipatinga nesta quarta-feira, 8. A providência, conforme a administração, representa o cumprimento de mais uma etapa para que seja liberado o início das obras. O Centro Cirúrgico é uma obra aguardada há anos pela população, especialmente aqueles que dependem do Sistema Único de Saúde e não têm como recorrer à rede particular. (Diário do Aço- Ipatinga)

90% do esgoto será tratado

Muriaé segue no caminho para alcançar uma conquista que está diretamente ligada à saúde de toda a população: tratar mais de 90% de todo esgoto gerado na cidade. Para isso, a Prefeitura, por meio do Demsur e das secretarias municipais de Obras e de Desenvolvimento Social, vem dando sequência aos trâmites de convênio com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), com recursos da ordem de R$ 27 milhões em verbas federais, para a realização de diversas obras que vão ampliar e modernizar o sistema de esgotamento sanitário do município. (Gazeta de Muriaé)