Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Noroeste vai receber 28 milhões

Os municípios de Minas Gerais vão receber nova parcela de recursos para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus. A transferência dos recursos financeiros está garantida na Portaria do Ministério da Saúde. Os municípios que vão receber o maior aporte de recursos são Paracatu (R$ 5,283 milhões), Unaí (R$ 5,069 milhões), João Pinheiro (R$ 3,104 milhões), Buritis (R$ 2,489 milhões), Arinos (R$ 2,053 milhões), Vazante (R$ 2,140 milhões), Presidente Olegário (R$ 1,263 milhão), Brasilândia de Minas (R$ 972,413 mil). (Jornal Paracatu News)

Poços lança “Painel Coronavírus”

Todos os dados e controle sobre o coronavírus em Poços são coletados e organizados pela secretaria de Saúde. Pensando em dar mais transparência à população, além do boletim diário, a prefeitura lança o Painel Coronavírus, que você acessa pelo link: pocosdecaldas.mg.gov.br/covid-19. A iniciativa é da secretaria de Comunicação em parceria com as secretarias de Saúde e de Desenvolvimento e Trabalho (SEDET). Pelo Painel o cidadão segue tendo informações sobre o número de casos confirmados, recuperados e o número de óbitos, mas com a indicação da mudança do quadro, de um dia para outro. (Jornal Mantiqueira- Poços de Caldas)

MPF destina mais R$510 mil

O Ministério Público Federal (MPF), destinou mais R$ 510 mil para os municípios da região do Alto Paranaíba. Desse valor, R$ 400 mil vão ser destinados às Secretarias de Saúde dos municípios de Patos de Minas, São Gotardo, Carmo do Paranaíba, Rio Paranaíba e Serra do Salitre, para auxiliar na criação de mais leitos clínicos e leitos de UTI, além de gastos relacionados a essa medida. Os valores vão ser doados proporcionalmente à ampliação de atendimento prevista para cada município. Patos de Minas, o maior município da região, vai receber a quantia de R$ 104 mil. (Folha Patense – Patos de Minas)

Câmara cria programa educativo

Foi aprovado na sessão on-line da Câmara de Muriaé da última terça-feira, 30, o programa educativo que visa conscientizar sobre a correta utilização das pipas. Denominado Pipódromo, o projeto de autoria do vereador Devail (PP) deve ser desenvolvido anualmente tanto nas escolas públicas, quanto municipais de Muriaé. O projeto prevê educação das escolas e criação de pipódromos. Para tanto, o projeto dispõe também sobre a criação de espaços específicos para esta prática, denominado Pipódromos. (Gazeta de Muriaé)

OP irá sediar seminário

Ouro Preto foi escolhida para sediar a terceira edição do Seminário Internacional sobre Patrimônio e Turismo no Mercosul, no segundo semestre de 2021. O Seminário vai reunir especialistas em turismo cultural e outros profissionais das áreas de patrimônio e turismo de todos os países do bloco no intuito de debater propostas e resoluções para a preservação dos sítios culturais, além do fomento ao turismo após a pandemia de Covid-19. O diferencial dessa terceira edição vai ser trabalhar o Patrimônio Cultural em sua intersecção com a economia. (Jornal O Liberal Net- Itabirito)

IEF anuncia projeto arquitetônico

As unidades de conservação estaduais de proteção integral na Bacia Hidrográfica do rio São Francisco vão ter sua infraestrutura adaptada em novo projeto arquitetônico, que vai ser implantado nas portarias e sedes administrativas de parques, monumentos naturais, reservas ecológicas e outras unidades. O projeto foi aprovado pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF) e o primeiro projeto vai ser executado na Estação Ecológica Mata do Cedro, localizada em Carmópolis de Minas, no Centro Oeste mineiro. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)

Série sobre Museu é lançada

A Secretaria Municipal de Cultura de Formiga tem um canal no “YouTube” no qual disponibiliza vídeos produzidos pelos servidores da pasta e oferece, também, aulas, dicas e informações sobre diversos temas relacionados à arte e cultura formiguense. Nesta sexta-feira, 3, foi lançado, no canal, uma série especial sobre o Museu Nhonhô Fonseca. De acordo com o secretário de Cultura, Alex Arouca, os episódios vão mostrar um pouco do acervo do museu e diversas curiosidades históricas. (Jornal Nova Imprensa- Formiga)