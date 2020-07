Rede de Notícias do Sindijori MG

Universidade terá laboratório

O Reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Janir Alves Soares aprovou na semana que passou, ad referendum do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre a Universidade e o município de Teófilo Otoni, para fins de iniciar o processo de instalação do Laboratório de Pesquisa e Diagnóstico em Biologia Molecular, do campus Mucuri (LabBM), em Teófilo Otoni. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

JM vai receber mais R$6.974.508

João Monlevade vai receber mais R$6.974.508,00 para combater o coronavírus, repassados pelo Governo Federal, através do Ministério da Saúde. Os recursos devem ser destinados ao custeio das ações e serviços de saúde para o enfrentamento da emergência de saúde pública, decorrente da Covid-19. Em maio deste ano, já havia sido anunciado o repasse de R$9.568.427,50, do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus também do Governo Federal. (A Notícia Regional- João Monlevade)

Tiradentes proíbe entrada

Entrou em vigor na cidade de Tiradentes legislação que dispõe sobre a proibição de entrada de pessoas no município para fins turísticos e visitações em geral. Segundo a Prefeitura Municipal de Tiradentes, haverá intensificação e extensão das barreiras sanitárias para fiscalização ainda mais rigorosa e coibir o fluxo de pessoas. Quem infringir a lei e descumprir o Decreto Municipal será advertido e estará sujeito a multa diária, embargo e/ou interdição de estabelecimentos. A Prefeitura enfatizou que a cidade estará fechada para todo e qualquer tipo de visitantes. (Folha de Barbacena)

Hotéis acumulam perdas

As restrições impostas durante a crise gerada pela pandemia de Covid-19 têm impactado fundo no setor hoteleiro de Lafaiete e região. Acostumada a receber cerca de 600 hóspedes por dia, Lafaiete viu a demanda pelo serviço despencar e, segundo cálculos do setor, as perdas já ultrapassam os R$3milhões. Dos 13 hotéis que atendem clientes atraídos à cidade por turismo ou negócios, poucos estão conseguindo manter suas portas abertas durante a pandemia para atender alguns poucos hóspedes residentes. A queda no movimento chega a 80%. (Correio da Cidade- Conselheiro Lafaiete)

Mulheres representam 45%

Elas estão cada vez mais abertas ao empreendedorismo e com sede de serem donas do seu próprio negócio. Segundo um estudo realizado pelo Sebrae e a Global Entrepreneurship (GEM), em parceria com o IBQP, 50% dos empresários que estão tentando criar um negócio ou já administram uma empresa com até 3,5 anos de mercado são mulheres. De acordo com dados do Sebrae, a cidade de Uberlândia tem aproximadamente 45 mil empresários cadastrados como Microempreendedores Individuais (MEI). Desse total, mais de 20 mil empreendedores são mulheres, ou seja, cerca de 45%. (Diário de Uberlândia)

Zoológico realiza curso

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Comércio, informa que o Parque Zoobotânico Dr. Mário Frota vai realizar um Curso de Férias. A programação educativa e diversificada, voltada para crianças e jovens será de 01 a 31 de julho. A iniciativa conta com outras 19 Instituições de Conservação de Fauna Silvestre. As atividades do curso serão todas on-line, com destaque aos primatas, apoiando desta forma a Campanha Educativa “Somos Todos Primatas” da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil. (Gazeta de Varginha)

Centro de Triagem vai auxiliar pessoas

A Prefeitura de Divinópolis, por meio do Comitê Gestor da Política Municipal Sobre Drogas, implantou o Centro de Triagem para pessoas em situação de rua, no Ginásio Poliesportivo José Constantino Sobrinho, localizado no bairro Niterói. A triagem será feita a partir da Equipe de Abordagem Noturna. As atividades iniciaram nesta quarta-feira, 1. Todas as noites, os voluntários da equipe de abordagem noturna irão orientar as pessoas de situação de rua. Caso ela aceite a assistência, entrará em contato com o Samu para o transporte dos atendidos direcionados ao Poliesportivo para a triagem. (Gazeta do Oeste- Divinópolis)

Concluída usina solar fotovoltaica

Foi concluída nesta semana, a instalação da usina solar fotovoltaica no prédio do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em operação parcial até então. Com o sistema integral em atividade, a previsão é economizar R$ 300 mil na conta de energia elétrica, anualmente. A usina solar fornecerá o equivalente a 15% de consumo do prédio, estima o chefe do Setor de Infraestrutura Física do HC-UFTM, Wesley Amâncio de Melo. Para isso, foram implantadas 1.398 placas solares em 2.800 m² de área sobre o complexo hospitalar. (Jornal da Manhã- Uberaba)