Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Praças receberão dinossauros

O centro de Uberaba vai receber réplicas de filhotes de dinossauros. O Geopark Uberaba – Terra de Gigantes, integra sítios e geossítios dispersos pela Cidade que retratam as riquezas geológicas, a herança histórica e cultural local. As esculturas são cópias perfeitas de filhotes das principais espécies que existiram em Uberaba. O objetivo é para atrair o visitante para os pontos turísticos da cidade e fomentar a economia. O projeto foi desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação. A instalação das peças está programada para dezembro. (Jornal de Uberaba)

Educação recebe selo de qualidade

A Rede Municipal de Ensino de Divinópolis, por meio da Secretaria de Educação (Semed), recebeu o reconhecimento pelos bons resultados apresentados no ensino fundamental. Em razão da pandemia, a cerimônia aconteceu em transmissão ao vivo por este link, nesta quinta-feira, 25, às 14h. Na ocasião aconteceu o lançamento nacional do estudo “Educação que faz a diferença” e a divulgação das 118 redes de ensino de todo o país que foram reconhecidas com selos de qualidade, e Divinópolis está entre elas. (Portal Agora- Divinópolis)

Monlevade entre cidades com surto

João Monlevade está entre as 70 cidades mineiras que já registraram surtos de infecção pelo novo coronavírus. Um surto significa aumento rápido de contágio em determinado local, segundo autoridades em saúde. A lista dos municípios foi divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). De acordo com os dados apresentados, são 118 surtos registrados em todas as 14 macrorregiões de saúde do Estado. (A Notícia Regional- João Monlevade)

Multa é aprovada

A Câmara de São Lourenço aprovou projeto que cria a Lei de direito e bem-estar animal e estabelece normas de proteção. A matéria determina as regras que devem ser adotadas no município na relação entre a sociedade e a fauna, tendo como diretrizes a promoção da vida, a proteção da integridade física e da saúde das espécies e a prevenção aos maus tratos. De acordo com o texto, os infratores vão estar sujeitos a uma multa que vai de R$ 184,13 a R$ 736,52. Os valores podem dobrar em caso de reincidência. (O Popular Net- São Lourenço)

Articulação amplia leitos

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da 15ª Promotoria de Justiça, com atribuição na defesa da Saúde da comarca de Governador Valadares, atuando em conjunto com o município, a Secretaria Municipal de Saúde, a Superintendência Regional de Saúde e com os hospitais, conseguiu implantar, durante o período da pandemia, 30 novos leitos de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19 no Hospital Municipal. Até então o hospital possuía apenas oito leitos de UTI para os pacientes em geral. (Diário do Rio Doce- Governador Valadares)

Cachoeira de Minas terá fórum ampliado

O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargador Nelson Missias de Morais, anunciou a ampliação e reforma do Fórum Deputado Christovan Chiaradia, na Comarca de Cachoeira de Minas. Na comarca, o juiz diretor do foro, Almir Prudente dos Santos, comentou que a execução das obras é a realização de um sonho alimentado desde 1991, quando da inauguração do fórum. O magistrado disse que as novas instalações vão proporcionar um melhor atendimento ao cidadão, bem como melhores condições de trabalho. (Correio do Sul- Varginha)

Câmara lança app

Desenvolvido para ser mais uma ferramenta de comunicação entre o Legislativo e a população, o aplicativo da Câmara Municipal de Sete Lagoas já está disponível para download nas lojas de Apps. Pelo aplicativo você pode acompanhar todas as notícias do Legislativo, conhecer melhor os vereadores, além de enviar demandas diretamente para o seu parlamentar pelo botão “Fala Cidadão”. Em uma tela de fácil entendimento, quem baixar o App vai ter, como um dos principais botões, a opção “Fala Cidadão”. (Jornal Boca do Povo- Sete Lagoas)

Ouro Branco inicia programa

Em parceria com a Cemig, a Prefeitura de Ouro Branco iniciou o Programa de Eficiência Energética. Com o programa, iniciado no Hospital Raymundo Campos, 800 lâmpadas fluorescentes comuns foram substituídas por luminárias de Led. Todas as áreas do hospital foram atendidas, tanto na parte externa quanto interna. O Ginásio Poliesportivo Raimundo Batista também foi contemplado pelo projeto e a partir dessa semana iniciará também na Escola Maria Auxiliadora Torres, Colégio João XXIII e no prédio da Prefeitura. (Correio da Cidade- Conselheiro Lafaiete)