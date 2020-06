Rede de Notícias do Sindijori MG

Mantiqueira é reconhecida

A região da Mantiqueira foi reconhecida oficialmente como produtora do Queijo Artesanal Mantiqueira de Minas. A oficialização aconteceu por meio da portaria 1985, do IMA, de 16 de junho de 2020. Para o título foi considerando o estudo de caracterização integrada de municípios na região da Mantiqueira, feito pela Emater-MG. Compõem a região da Mantiqueira os municípios de Aiuruoca, Baependi, Bocaina de Minas, Carvalhos, Itamonte, Liberdade, Itanhandu, Passa Quatro e Pouso Alto. (Jornal Panorama- Baependi)

Mais de cem mil recebem auxílio

Mais de 103 mil juiz-foranos solicitaram o auxílio emergencial do Governo federal, benefício para garantir uma renda mínima durante o período de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. Deste total, cerca de 102 mil foram contemplados com a primeira parcela. Na fase inicial do pagamento do auxílio, R$ 71,6 milhões foram disponibilizados na cidade. Desta forma, o montante destinado aos juiz-foranos ultrapassa os R$ 214,8 milhões, considerando as três fases. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)

Monlevade recebe leito de UTI

João Monlevade vai ganhar um leito de terapia intensiva do governo estadual. O anúncio foi feito pelo governador Romeu Zema. A doação faz parte de um pacote de 79 leitos doados a quinze cidades do interior, incluindo Ouro Preto, Ipatinga e Governador Valadares. Com isso, o estado conta com 2.964 leitos. De acordo com o governador, a rede mineira é concentrada na capital, o que faz com que muitos pacientes rumem a BH à procura de tratamento. (A Notícia Regional- João Monlevade)

Conselho aprova criação de hospitais

O Conselho Municipal de Saúde de Montes Claros aprovou a criação dos Hospitais de Campanha para o enfrentamento da Covid-19 na cidade, a serem instalados na UPA Chiquinho Guimaraes e no terceiro andar do Pronto Atendimento Alpheu de Quadros, mas com a condicionante de que após o período de pandemia, os locais sejam usados para atender a população. A aprovação ocorreu em reconhecimento de Pandemia, pela Organização Mundial de Saúde e da necessidade de atuação do Poder Público para mitigar os efeitos da Pandemia no âmbito municipal. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)

Aprovado projeto para classe artística

Foi aprovado na última reunião da Câmara Municipal de Sete Lagoas, por unanimidade, o Projeto de Resolução que “cria o programa Viva a Arte em Casa”. Serão contemplados diversos segmentos artísticos como artes cênicas, música, contação de histórias, dança, performance ou congêneres desenvolvidos em plataforma digital e voltados ao público infantil, juvenil e adulto, conta o presidente da Casa, Cláudio Caramelo. Segundo Caramelo, o objetivo primordial da matéria é colaborar com o desenvolvimento com o incentivo às ações de Cultura. (Jornal Sete Dias- Sete Lagoas)

Hospital recebe credenciamento

O Hospital Municipal Padre Libério, instalado no prédio do antigo Pronto Atendimento, no bairro Senador Valadares, em Pará de Minas, acaba de receber pareceres favoráveis para funcionamento e expansão. Na sexta-feira, 19, a Vigilância Sanitária do Governo do Estado, enviou um parecer técnico, autorizando a Prefeitura a fazer ajustes necessários no hospital municipal para expansão. (JC Notícias- Pará de Minas)

Epcar entrega mais de mil protetores faciais

Na última sexta-feira, 19, a Guarnição de Aeronáutica de Barbacena (Guarnae-BQ) da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epxar) realizou a entrega de mais de mil protetores faciais (face shield) para reforçar a segurança dos profissionais de saúde da Santa Casa de Misericórdia de Barbacena e do Hospital Policlínica e Maternidade (IMAIP), e, através da Secretaria Municipal de Saúde (Sesap), distribuir o equipamento, também, para hospitais da região. (Folha de Barbacena)

Aglomeração vira caso de polícia

Um “Festival de Pipas” realizado no domingo, 22, no novo loteamento conhecido como Parque das Palmeiras, situado ao lado do bairro Jardim das Oliveiras, virou caso de Polícia. O evento, denunciado por moradores de comunidades vizinhas, promoveu uma intensa aglomeração de pessoas e veículos no referido local. O suposto organizador do acontecimento foi detido. (Gazeta Machadense)