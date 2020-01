Rede de Notícias do Sindijori MG

Novo voo para BH tem início em fevereiro

A partir de 05 de fevereiro, a Azul aumentará sua operação em Varginha. A companhia irá operar um novo voo para Belo Horizonte, que acontecerá às quartas. Hoje, a companhia já opera dois voos semanais, às segundas e sextas, entre Varginha e a capital mineira. A nova operação decolará de BH às 08h50, chegando em Varginha às 09h55. A operação da volta parte às 10h25 e chega na capital às 11h25. As ligações entre as cidades continuarão sendo realizadas pelas aeronaves modelo ATR, com capacidade para até 70 Clientes. (Correio do Sul – Varginha)

Mariana sem limitações para agropecuária

O Relatório de Consolidação de Estudos de Avaliação de Risco à Saúde Humana relativo aos estudos realizados pelas empresas Ambios e Tecnohidro em áreas rurais dos municípios de Mariana e Barra Longa não recomenda limitação de atividades agropecuárias ou de consumo de água (desde que tratada) nem remoção de moradores. Não há metais, decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, que representem risco toxicológico à saúde humana nas áreas de influência. A ARSH foi realizada para avaliar se há riscos à saúde humana em áreas desses municípios por onde passou o rejeito, em novembro de 2015. (Jornal Panfletu’s – Mariana)

Sete Lagoas faz mutirão oftalmológico

O Projeto Superar realiza este mês o segundo Mutirão Oftalmológico. Através de parcerias, serão disponibilizadas 150 consultas na área de oftalmologia em Sete Lagoas. As consultas serão realizadas no dia 11 de janeiro com horários a serem informados no ato da inscrição. Os exames serão feitos na própria sede do projeto, que contará com toda estrutura para receber os profissionais de oftalmologia e inscritos. O Projeto Superar existe desde 2017 e é idealizado pelo vereador Rodrigo Braga. No primeiro mutirão, realizado em novembro do ano passado, 300 pessoas foram atendidas. (Sete Dias – Sete Lagoas)

Poços na lista dos 10 destinos turísticos

Poços de Caldas vem sendo citada como um dos 10 destinos para quem quer viajar em 2020. Este ano, ao todo, serão nove feriados nacionais, sete irão cair em segundas ou sextas-feiras, o que facilita a organização das viagens. “Com águas termais “milagrosas”, trilhas e bons hotéis para crianças, cidade mineira é ótimo destino para passar um fim de semana em família ou a dois. O destino no Sul de Minas reúne o clima tranquilo de interior e belezas naturais”, cita a jornalista Gisele Barcelos, autora da reportagem sobre o tema. Além de Poços foram citadas as cidades de Monte Verde-MG, Capitólio-MG, Extrema-MG, Brotas-SP, Vitória-ES, Foz do Iguaçu-PR, Salvador-BA, Balneário Camboriú- -SC e Florianópolis-SC. (Jornal da Mantiqueira – Poços de Caldas)

GV tem 37 mil inscritos para concurso

O concurso público para preencher 1.149 vagas na Prefeitura de Governador Valadares recebeu 37.160 inscrições. Os números foram disponibilizados pela empresa responsável pela realização do certame, a MSM Consultoria e Projetos. As provas serão no dia 16 de fevereiro, para auditor fiscal de tributos e para advogado, e, uma semana antes, no dia 9, para os demais cargos. O cargo com o maior número de inscritos foi o de agente público administrativo, com 7.766 candidatos. Porém, como também é o cargo com o maior número de vagas, 177, a relação de concorrência é de 43,88 candidatos por vaga. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Rio Uberaba fecha 2019 com vazão alta

O rio Uberaba, manancial responsável pelo abastecimento da cidade, fechou o mês de dezembro com vazão média superior a 6.800 litros/segundo. O índice é considerado alto. O consumo na cidade hoje é de 900 litros/segundo de água. Esta vazão é resultado do período chuvoso ocorrido em dezembro em Uberaba. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o registro foi de 245,6 mm de precipitação pluviométrica, bem acima se comparado com o mesmo período de 2018, quando choveu apenas 77,60 mm no mês de dezembro. (Jornal de Uberaba)

Divinópolis prepara Pré-Carnaval

A Prefeitura de Divinópolis, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Turismo, reuniu, nesta última segunda-feira (06/01), os seis blocos previstos para o “Pré-Carnaval do Divino 2020”. A reunião foi para decidir mais detalhes da festa carnavalesca. Segundo o Secretário de Desenvolvimento e Turismo, Rafael Nogueira, a Prefeitura abraçou o pré-carnaval do Divino. “Apesar da crise que estamos vivendo fizemos da melhor maneira para oferecer esse entretenimento para Divinópolis e região. A Prefeitura esse ano vai arcar com a infraestrutura da festa como banheiros e gradil. Queremos fazer a melhor festa para a população”, completa. (Jornal Agora – Divinópolis)