COLUNA ABRINDO O JOGO Regional base: Vai rolar a bola pra garotada

Na última terça-feira (26), aconteceu o arbitral da Liga Caratinguense de Desportos para definição do campeonato Regional Sub15 e Sub 17. Domingo, agora dia 1° de maio, a bola rola em oito jogos, quatro partidas em cada categoria. A promoção da competição é apenas a primeira que a LCD pretende realizar este ano. Em votação realizada na primeira reunião, a maioria dos clubes optaram por isso uma competição “fechada”, significa que apenas atletas que residem na cidade ou distritos estão aptos a disputarem a competição. Algumas equipes não conseguiram cumprir tal exigência e acabaram ficando fora: Caratinga, Esplanada, 1° de Maio, Leopardo de Santa Rita, A.A. de Ubaporanga, ADIM de Imbé de Minas, Palmeiras de Santa Efigênia, são as equipes que irão para a disputa. Todos os participantes se mostraram muito motivados e com grande expectativa para toda temporada.

Rifa Solidária

Depois de dois anos sem qualquer competição oficial por causa da pandemia mundial de Covid, com a economia ainda se recuperando, fazer futebol amador se torna ainda mais difícil. Por isso, buscar soluções e parcerias é essencial. Pensando nisso, a LCD buscou junto a algumas empresas, prêmios para viabilizar uma rifa solidária, que foi entregue aos clubes com objetivo de colaborar na receita de cada um para a disputa do campeonato: aparelho celular, fone gamer, camisa de clube, relógio inteligente smartwatch, perfume importado e vale compras, serão sorteados através de números da loteria federal no mês de junho. Cada clube recebeu a mesma quantidade de números para serem vendidos em suas torcidas e comunidade. Embora não seja uma garantia de receita, cada time pode arrecadar até R$ 8.000 caso consigam vender todos os números. A diretoria da Liga entende que se trata apenas de uma ferramenta para somar aos esforços para não deixar nosso futebol de base sem competições.

Rogério Silva

abrindoojogocaratinga@gmail.com

@rogeriosilva@89fm