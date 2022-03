COLUNA ABRINDO O JOGO LCD: A bola vai rolar para garotada

Um das principais propostas da nova gestão da Liga Caratinguense de Desportos é a promoção de competições nas diversas categorias de base. Até por isso, a presença da profissional Marina Pires na diretoria da LCD se fez super necessária. Acostumada a promover torneios de futsal, futebol de campo sempre com muita organização e profissionalismo, Marina estará à frente da primeira competição promovida pela nova gestão. Em reunião na última quarta-feira 23, a diretoria decidiu por realizar o Campeonato Regional de futebol de campo, nas categorias sub 15 e sub 17 a partir de 1°de Maio. Porém, a garotada do sub 11 e sub 13 também terá bola rolando a partir de 29 de Abril no Regional de futsal para a categoria.

Apoiar e promover a base, além obrigação histórica da entidade, é também um desejo pessoal de todos dentro da liga, principalmente do vice-presidente Alrimar Moreira, que tem nas categorias de base, seu grande “xodó” dentro do futebol, e o principal motivo que o levou para a LCD.

Mineiro: Atlético é muito favorito

Este final de semana teremos a definição de quem irá decidir o campeonato mineiro 2022. Depois dos resultados dos jogos de ida, tudo se encaminha para uma final Atlético x Cruzeiro. Não dá pra acreditar que o bom time da Caldense irá fazer 3 a 0 no Galo. Aliás, placar que ninguém conseguiu fazer até agora no time alvinegro. Mesmo com todos os desfalques, o time de Turco já está na final.

No outro confronto, o melhor time do interior o Athletic de São João del Rey, até brigou e foi organizado. Porém, a Raposa jogou muito bem e fez valer o fator campo. Como irá novamente jogar no Mineirão, podendo até perder por 1 a 0 para avançar, o time celeste também está quase na final. Entretanto, na possível final contra o grande rival, o favoritismo está todo do outro lado. Por mais que entre em campo o peso da camisa e tradição cruzeirense, o time atleticano é muito superior.

