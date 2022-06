COLUNA ABRINDO O JOGO Arquivos LCD

Comecei o mês de junho recebendo um presente do amigo Nelsinho. A exemplo do pai o saudoso e lendário Nelson Souza, me convidou para ir a sua casa, dizendo que tinha encontrado alguns arquivos que pertenciam à Sô Nelson e gostaria de me presentear. Além da resenha sempre de ótima qualidade, fiquei surpreso, emocionado com o valor históricos dos “presentes”: Fotos, primeiro exemplar do Regimento Interno da LCD, Código Brasileiro de Legislação Esportiva, assinado pelo primeiro presidente da Liga Caratinguense de Desportos, professor Francisco dos Reis, ambos datados de 1962. Ao final do ótimo bate-papo, Nelsinho fez questão de ressaltar que tem certeza que seu pai gostaria muito que essas relíquias fossem entregues a mim. Sendo assim, só posso agradecer muito pela confiança e o carinho. Por outro lado, tal atitude da família, aumenta ainda mais minha responsabilidade como desportista, amante do nosso futebol e de história. Soma-se a isso, o fato de estar ocupando o cargo de presidente da entidade, que Só Nelson dedicou praticamente uma vida inteira.

Abrindo os arquivos

O gesto da família e alguns episódios recentes acabaram por me motivar a colocar em prática uma ideia que não é nova. Tenho visto, e ouvido muita gente falar, comentar sobre nosso esporte, consequentemente sobre a Liga Caratinguense de Desportos. Porém, a grande maioria não faz a menor ideia do que é a LCD. Não sabe onde e como funciona. Desconhecem o papel da entidade e sua realidade. Sendo assim, iremos iniciar ao final deste mês, uma série de matérias jornalísticas, não só em nossos espaços de atuação, mas em toda mídia regional. Aproveitando também de nossa longa trajetória na crônica esportiva, os amigos que fizemos, os contatos como membro da AMCE (Associação Mineira de Cronistas Esportivos), teremos a parceria e a colaboração de amigos da InterTv e Alterosa, Itatiaia.

Acredito no poder da informação. Só assim, produzimos cidadãos mais conscientes e cientes da responsabilidade de cada um de nós. Principalmente ao comentar sobre temas de grande interesse como esporte. Vem aí: Abrindo os arquivos da LCD.

Regional de Base

Domingo (11) começam as semifinais do Regional Sub 15 e 17 da LCD. Confira a tabela: