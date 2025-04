COLUNA ABRINDO O JOGO

Copa de Bairros: Fundo do baú

Recentemente no último dia 20 do mês passado, aconteceu uma reunião na Casa Ziraldo para tratar sobre a realização da Copa de Bairros 2025, competição tradicional, promovida pela prefeitura. Segundo o superintendente de Esportes Dayvid Tionas, o objetivo foi colher informações para organizar uma competição mais atrativa para os times. Pegando esse gancho, trago hoje na coluna, uma foto do ano de 2000. Na época, a prefeitura contava com uma equipe que se reunia para jogos amistosos aos finais de semana. A grande maioria não era funcionário público municipal. Mas, ótimos jogadores acostumados aos torneios regionais. Em 2000, resolveram disputar a Copa de Bairros que na época, contava com número expressivo de participantes se comparando com dias atuais. Timaço heim: Anderson, Geraldo Abelha, Polidoro, Leandro, Lino, Marcone, Rogerinho, Tetano, Sidynei, Dutra e Takeda, Pelezinho e Bauer.

Nos últimos anos, infelizmente temos acompanhado um esvaziamento das competições do nosso futebol amador. Quando o assunto é o Regional promovido pela Liga Caratinguense de Desportos, alguns usam como argumento o custo para se montar um time em condições de ser campeão. Jogadores recebendo até 800,00 por jogo, além do custo de arbitragem e taxa de inscrição. Porém,esses mesmos argumentos, não servem para justificar os poucos times nas Copas de Bairro e Distrital. Afinal, os custos de arbitragem e taxa de inscrição, são absorvidos pelo departamento de esportes municipal. Os times não pagam nada pra disputar. Porque então nos último anos, poucos times tem se interessados em disputar? A última edição 2024, contou apenas com 04 participantes.

É preciso voltar às origens

Copa Distrital e Copa de Bairros, são às únicas competições de futebol de campo adulto promovido pelo departamento de esportes municipal nos últimos anos. Ano após ano, temos visto o número de participantes cada vez menor, mesmo com a prefeitura pagando tudo. Inclusive aluguel de campo numa parceria com o Esporte Clube Caratinga, locando o estádio Dr. Maninho. Mesmo assim, a cada ano, menos interesse por parte dos times. Em todas às gestões municipais recentes, nenhuma conseguiu usar os recursos de forma a incentivar a participação de pelo menos um representante de cada Bairro da cidade. É preciso trabalhar uma volta às origens do futebol amador, reconhecendo o cenário diferente de décadas passadas.

Jesus na seleção?

A queda de Dorival Júnior não me surpreendeu. Afinal, além dos resultados ruins, o desempenho também não agradava mesmo quando vencia. Aliás, desde a era Tite nossa seleção não tem jogado bem. Tenho falado, escrito em várias oportunidades que nosso problema está no banco. A mentalidade dos técnicos brasileiros, anda descolada do que anda acontecendo nas principais ligas do futebol mundial, exatamente onde jogam com grande destaques a maioria dos nossos jogadores. A bola da vez é o português Jorge Jesus que fez história no Flamengo. Aliás, tá louco pra ser convidado.

