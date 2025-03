COLUNA ABRINDO O JOGO

Diário Cast

Na última quinta-feira (6) estive ao lado da ex-diretora da LCD Marina Pires, participando do conceituado podcast do Diário de Caratinga. Durante mais de uma hora fizemos um balanço dos três anos de nossa passagem pela Liga Caratinguense de Desportos.

Começamos abordando os objetivos iniciais logo que assumimos com um grupo de pelo menos sete pessoas, que com o passar do tempo, foi ficando reduzido, até chegar ao ponto de permanecer efetivamente, apenas nós dois. Mesmo assim, conseguimos realizar contando com apoio de alguns parceiros importantes, um trabalho cujos números falam por si só:

219 equipes

664 jogos

5.401 inscritos

2022 – Tricampeonato Santa Bárbara

2023 – Campeão Vermelho novo

2024 – Tricampeonato Esplanada

Base campo: Sub 11,13,15,17

Adulto

Copa da amizade

Copa Menino Maluquinho

Regional de fut7

Curso de arbitragem.

Erros e acertos

Um trabalho de três anos, por mais que exista um enorme desejo de acertar, inevitavelmente erros acontecem. Cometemos alguns no percurso, entretanto, minha maior frustração foi não ter conseguido regularizar a situação da LCD junto a Federação Mineira de Futebol e consequentemente na Receita Federal. Embora tenha delegado essa tarefa diretamente ao meu vice-presidente Alrimar Moreira, a responsabilidade por não ter conseguido em sua maior parte é minha.

O maior orgulho, sem dúvida alguma é ter tido a iniciativa de ter resgatado a Copa Menino Maluquinho, ter apoiado incondicionalmente a diretora Marina na Copa da Amizade, e promoção das competições de base.

Base: Maioria dos clubes não se importam

Se para algumas pessoas parece lógico que investir e incentivar competições de base é a salvação do futebol amador, para a maioria dos clubes da região não é bem assim. Afinal, preferem investir 80 mil ou mais, para ganharam um Campeonato adulto, contratando jogadores já prontos, mesmo sem nenhuma identificação com os clubes e as comunidades, do que investir 20 mil o ano todo, na formação de atletas. Clubes que não tem campo, usam tal argumento para justificar a falta de base. Porém, a maioria dos que tem estrutura, não fazem a menor questão de investir na garotada, e não estão nem aí para quem pensa diferente.

Na coluna da próxima terça-feira (11), continuo repercutindo a entrevista que está disponível no Canal Diário Cast do YouTube.

Rogério Silva

