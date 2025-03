COLUNA ABRINDO O JOGO

LCD: Valeu o aprendizado!

Assumi o cargo de presidente da Liga Caratinguense de Desportos em 14 de Março de 2022. Uma posição que já foi ocupada por grandes personagens da sociedade caratinguense. Afinal, trata-se de uma entidade de 63 anos. Orgulho do privilégio de por três anos, dentro de minhas limitações, ter me esforçado para fazer o melhor para nosso desporto regional: Copa Menino Maluquinho de futsal e vôlei, Copa da Amizade (iniciativa da diretora Marina Pires), competições de base Sub 11,13e,15 e 17. Regional de Fut 7, Cursos de formação e reciclagem de arbitragem. Além das três edições do tradicional Campeonato Regional adulto. O mais importante e charmoso do Leste e Zona da Mata mineira. No total foram:

17 competições

139 Equipes

664 jogos

5.410 atletas em atividade durante 03 anos.

Obviamente ninguém é capaz de realizar nem 10% de tudo isso sozinho. Por isso, meu muito obrigado a todos que colaboram de alguma forma. Os parceiros que nunca faltaram diante de nossas necessidades. Mas, em especial, muito obrigado a ex diretora Marina Pires: Focada, determinada, trabalhadora, competente. Agradeço pelos embates, discordâncias e até mesmo os momentos de stress que tivemos. Minha passagem pela LCD terminou, mas meu trabalho em prol do esporte não. Em meus 51 anos de vida e 29 de profissão, tenho certeza que tudo serve como aprendizado nessa vida. Minha passagem pela LCD também serviu. No dia 6 de março estarei ao lado da ex-diretora, no Podcast do Diário de Caratinga (Diário Cast). Será uma boa oportunidade pra esclarecer os motivos que me fizeram a mais de um ano atrás, decidir que não iria concorrer a um novo mandato.

Boa sorte a nova gestão

Desde o retorno do Campeonato promovido pela Liga Caratinguense de Desportos em 2002, como profissional de comunicação e desportista, acompanhei, apoiei, incentivei e principalmente, torci muito pelo sucesso de todos os presidentes que passaram pela LCD. Inclusive, Paulo Afonso que agora retorna ao cargo. Portanto, ele e toda sua diretoria, sabem que o que esperar de minha conduta agora como ex-presidente. Meu trabalho, meus espaços de atuação, estarão à disposição sempre que necessário para o bem do nosso futebol. Sei que os desafios são muitos, mas, acredito que todos estão determinados a vencer cada um deles.

Falar é fácil

Como qualquer outro lugar, Caratinga também tem uma turminha que só sabe falar, falar, falar e falar. Fazer que é bom, nada. Quando o assunto é futebol e LCD, não é diferente. Mesmo o edital de convocação para a eleição sendo publicado com mais de 30 dias de antecedência ao pleito, com todas diretrizes e informações para formação de chapas para concorrer, ainda assim, teve gente sugerindo adiar, e até mesmo, se achando no direito de barrar esse ou aquele candidato. Porém, coragem de formar seu grupo e concorrer, só Paulo Afonso teve. Aí me pergunto: Cadê aquele pessoal que “sabe tudo de gestão”, que tem solução para todos os problemas? Onde foi para a turma que só sabem desvalorizar o trabalho dos outros, e porque não concorreram? Posso estar enganado. Mas, provavelmente, estão aguardando a primeira oportunidade para fazerem o que mais gostam: Falar, falar, falar… afinal, falar sempre foi mais fácil que fazer.

Rogério Silva

