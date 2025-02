COLUNA ABRINDO O JOGO

Ipanema é escolhida para sediar o JEMG 2025

Recentemente, publiquei aqui mesmo, a decisão anunciada pelo superintendente de Esportes de Caratinga, Dayvid Tionas, depois de uma reunião com os representantes das escolas do município, que nossa cidade não irá sediar nenhuma etapa do JEMG este ano. Segundo ele, com a concordância de todos os presentes a reunião, que ouviram seus argumentos. O gestor do Esporte caratinguense citou a cidade de Ipanema. Através de sua assessoria, a prefeitura de Ipanema, solicitou um espaço para expressar a satisfação de sediar os jogos.

“O esporte escolar ganha um novo palco em 2025! Ipanema foi escolhida como sede da etapa Microrregional do JEMG (Jogos Escolares de Minas Gerais), na SRE Caratinga, regional do Vale do Aço.

A cidade se prepara para receber atletas de toda a região com uma infraestrutura esportiva de excelência e uma gestão comprometida com o desenvolvimento do esporte e da juventude.

Para o prefeito Júlio Fontoura, a escolha de Ipanema é motivo de orgulho: “O JEMG é muito mais que uma competição. É uma oportunidade para nossos jovens atletas crescerem, se desafiarem e mostrarem todo o seu talento. Ipanema está pronta para receber esse grande evento, com toda a estrutura necessária!”

Ipanema se destaca não apenas pelo esporte, mas também por sua infraestrutura turística e educacional de referência. Com rede hoteleira preparada, bares e restaurantes variados e um ambiente acolhedor, o município se consolida como um dos mais completos da região para sediar grandes eventos.

A Secretaria Municipal de Esportes tem desempenhado um papel fundamental no fortalecimento do esporte no município. Entre os eventos realizados, destacam-se:

O Campeonato Regional do Queijo – com 12 equipes disputando e uma grande premiação em dinheiro.

O Campeonato Municipal de Futebol – com 16 equipes participantes.

Etapa da Taça Valadares de Futsal – Ipanema foi campeã geral no masculino e vice no feminino.

Etapa da AR4 de Vôlei de Praia.

Corrida de Rua e MTB – Evento já tradicional no calendário esportivo do município, com a maior premiação da região.

O investimento no esporte de base também é uma marca da gestão municipal. Hoje, mais de 700 crianças e adolescentes participam de escolinhas gratuitas de futebol, natação, futsal, judô, vôlei de praia e quadra, com uniforme completo garantido para todos.

Além disso, ginásios e estádio estão em ótimas condições para receber as competições.

Na última edição do JEMG, a Prefeitura garantiu a participação de 93 alunos-atletas, cobrindo 100% dos custos.

O município também realiza duas copas anuais para categorias de base, oferecendo alojamento e alimentação para mais de 300 crianças.

O futebol amador de Ipanema também é forte! O município é bicampeão da categoria aspirante da Copa do Café, mobilizando torcedores e trazendo emoção para os estádios.

Além do esporte, a cidade também se destaca na educação:

Escolas 100% climatizadas, com energia fotovoltaica sustentável.

Vestiários modernos e refeitórios adequados para a alimentação dos atletas.

Com essa estrutura de ponta e um histórico de grandes realizações esportivas, Ipanema está pronta para fazer do JEMG 2025 um evento inesquecível!

Acompanhe e venha torcer com a gente!”

Rogério Silva

[email protected]

@rogeriosilva89fm

Colaboração: Carol Alencar