COLUNA ABRINDO O JOGO

Caratinga não sediará JEMG

Falar da importância dos Jogos Escolares de Minas Gerais é totalmente desnecessário para quem é do meio esportivo. Entretanto, muitas pessoas ainda desconhecem o principal objetivo dos jogos. A competição é uma ferramenta de inclusão social e formação esportiva. Os Jogos funcionam como seletivas para os Jogos Escolares Brasileiros (JEB), Jogos da Juventude e Paralimpíadas Escolares. Muitas cidades se candidatam a sediar o evento, em parceria com a Secretaria de Esportes do Estado e a FIEMG. Caratinga foi sede em diversas oportunidades. Porém, esse ano, não irá sediar.

O atual gestor do Esporte Municipal, Dayvid da Academia, explicou o motivo: “O governo do Estado resolveu dividir as etapas entre as cidades. Por exemplo, ele quer que Ipanema seja sede da primeira etapa e Caratinga seja sede da segunda etapa. Então, fica muito inviável para Caratinga fazer esse deslocamento, ir até Ipanema e depois ainda sediar aqui a segunda etapa. Uma vez que Caratinga sendo a maior cidade ao entorno, a gente consegue sediar numa semana só a etapa 01 e 02 numa semana só. Mediante a isso, a gente fez uma reunião com as escolas. Todas concordaram conosco, em a gente não sediar esse ano, para que ano que vêm, eles repensem, uma vez que Ipanema não vai ter condições de abrigar todos esses alunos, porque não é só levar os alunos, é também dar às refeições necessárias, dar as diárias para alojamento. Então a gente tomou essa decisão de não estar sediando, mas em contra partida, estar completamente ajudando no que for necessário para todas às modalidades participantes ter o melhor ônibus, melhor condição de estar lá. Essa decisão foi tomada em conjunto. Nós da Secretaria junto com os responsáveis por cada escola, para que a gente pudesse realmente bater o pé, para que nós próximos anos o JEMG possa acontecer como sempre aconteceu. Às duas etapas numa semana só, que a viabilidade tanto dos professores quanto dos alunos ficam muito melhor” disse o secretário”.

Secretaria de Esportes

Pelo que tenho ouvido de pessoas próximas do executivo caratinguense, e até alguns vereadores, nas próximas reuniões da Câmara, deverá ser analisado o projeto de criação da Secretaria de Esportes e Lazer. Como trouxe aqui mesmo na coluna, a aprovação deverá acontecer por unanimidade. Certamente um primeiro passo super importante para que nosso esporte possa evoluir a outro patamar. Porém, um organograma bem definido, plano de ação e projetos, alinhado a um calendário debatido com a comunidade esportiva se faz necessário com urgência.

Cettatic/Chute Certo

Entre os dias 29 de janeiro a 2 de fevereiro, foi realizada em Ubaporanga mais uma edição da tradicional copa do José Geraldo. O Cettatic/Chute Certo disputou cinco categorias, tendo sido campeão no sub 17, sub 15 e sub 17. Além disso, vice no sub 11 e terceiro colocado no sub 18. Saldo altíssimo.

