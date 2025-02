COLUNA ABRINDO O JOGO

LCD: 15 dias para eleição

O pleito que irá eleger a próxima gestão da Liga Caratinguense de Desportos, para o triênio 2025/2027 acontecerá dia 26 deste mês, a partir das 18h no Palácio de Cristal, Esporte Clube Caratinga. Até o presente momento, nenhuma chapa foi registrada. Lembrando que até um dia antes da votação, quem se interessar pode registrar sua chapa, seguindo os requisitos do edital publicado no mês passado. O formulário para registro, deve ser solicitado através do WhatsApp: 033 9 9973 1805. E-mail:[email protected].

Esporte Clube Caratinga, América Futebol Clube, União Rodoviário e Esporte Clube São Domingos, clubes fundadores da LCD tem direito a voto. Além deles, participantes de pelo menos uma edição dos últimos cinco campeonatos regionais (2018, 2019, 2022, 2023 e 2024).

Saudade do Baleia

Quando digo que o Campeonato Regional promovido pela Liga Caratinguense de Desportos é o mais importante, tradicional e charmoso do Leste e Zona da Mata mineira, não estou exagerando. Do alto dos meus mais de 50 anos de vida, tive o privilégio de assistir a tantos campeonatos que até perdi a conta. Porém, alguns foram muito marcantes. 1983, ficou na história como um dos mais equilibrados e de mais alto nível da história. O certamente contou com: América, Bairro das Graças, Bela Vista de Piedade, Esplanada, Faixa Azul de Inhapim, Flamengo Rua da Cadeia, Ponte Preta, Rodoviário, Santa Bárbara e Santa Rita. O Esporte Clube Caratinga, começou a competição, porém, depois de um desentendimento entre o presidente do clube Ary Macedo e o presidente da LCD, Márcio Antônio Batista Cimini, o Rubro Negro abandonou o campeonato.

Foi um super campeonato, conquistado pelo timaço do América. Porém, esse colunista aqui, na época com 9 anos de idade, fazia de tudo para ir ao campo, sempre que o Bairro das Graças jogava. Que timaço: Zé Flores, Lê, Orlando, Nardiello, Renato, Gilberto, Harlém, Pepe, Juninho, Paulinho e Pelé. Aliás, no meu time de jogo de botão, dois craques daquele time não poderiam faltar. Como esquecer a classe e elegância de Pepe no meio campo? Como esquecer os gols do artilheiro Juninho? O craque estava retornando do América Mineiro. No auge da forma, fazer gols pra ele, parecia tão fácil como tomar um copo d’água. Saudade do Baleia de 1983. Um time que não conquistou o título, mas, entrou para história como um dos melhores que já vi jogar.

Expectativa para Secretaria

Na última semana, pude conversar com dois vereadores, que me disseram não ver nenhuma dificuldade para aprovação do projeto do executivo cria a Secretaria de Esportes e Lazer. Aliás, chegando no Legislativo, sendo pautado, deverá ser aprovado por unanimidade. Aí, caberá ao secretário escolhido, Dayvid da Academia, formar sua equipe e começar a trabalhar para atender às demandas do município que não são poucas diga-se de passagem.

