COLUNA ABRINDO O JOGO

Parabéns ASAFE

Uma noite pra entrar história do nosso esporte. Sem exagero algum, assim, enxerguei a noite de 30 de janeiro no Palácio de Cristal, Esporte Clube Caratinga. A Associação Amigos do Futebol e Esporte recebeu amigos e parceiros para celebrar o sucesso do projeto Transformando Vidas. Uma ideia que nasceu da vontade do empresário e desportista Istefam Castro Gomes, em criar um time para seus filhos jogarem. Porém, a ideia se agigantou, diante da consciência social do empresário. Assim, buscou conhecimento e pessoal competente, com experiência em projetos. Não tinha como dar errado. A três anos, o projeto cresceu, se tornou referência de organização. Através de leis de incentivo fiscal, o Transformando Vidas, atende a 140 crianças e adolescentes de 07 a 17 anos, em quatro polos: Bairros Santa Cruz, Aparecida, Esplanada e Limoeiro.

A noite também foi de agradecimento as empresas parceiras que aportam no projeto. Afinal, algo tão grandioso, não se faz sem parceiros. É gratificante olhar nos olhos de cada um, e ver o brilho de quem tá fazendo o que ama e ajudando quem precisa. Parabéns a dupla Istefam e Duany pelo brilhante trabalho. Parabéns aos empresários que entenderam a responsabilidade social que tem. Parabéns a família ASAFE pelo sucesso.

Poder público é importante abraçar o projeto

Todo projeto social, por mais que tenha nascido de um sonho pessoal, um desejo, e iniciativa privada, a participação do poder público é imprescindível. Principalmente numa cidade do tamanho da nossa. Afinal, numa parceria público/privada, todos saem ganhando. Obviamente, o principal objetivo e beneficiar quem mais precisa, a comunidade. Por isso, a presença de alguns vereadores, ex-vereadores e principalmente do prefeito foi muito importante para que essa sintonia seja cada vez mais fina. Assim, o projeto se torna cada vez mais profícuo. Aliás, em sua fala, o prefeito de Caratinga Dr. Geovani, garantiu ao gestores do projeto em alto e bom som “toda verba que por acaso for encaminhada para o projeto, independente de qual deputado e qual partido político for, será encaminhada aos cofres da ASAFE”. Além disso, o prefeito garantiu que às portas de seu gabinete, estarão sempre abertas para o projeto.

Um exemplo a ser seguido

Sempre dizemos que Caratinga tem tudo para ser referência esportiva. Afinal, somos um celeiro de talentos em diversas modalidades. Entretanto, é preciso que mais projetos como da ASAFE se tornem realidade. Além desse magnífico celebrado na última quinta-feira. Temos atualmente o projeto Cidadão do Bem, uma iniciativa da LCD em parceria com a Korion e 62° Batalhão de PMMG, em pleno funcionamento, atendendo crianças de 05 a 10 anos, recebendo aulas de Taekwondo gratuitamente duas vezes por semana, sob orientação do grão Mestre Marcelo Cardozo.

Rogério Silva

[email protected]

@rogeriosilva89fm