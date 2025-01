COLUNA ABRINDO O JOGO

Obrigado, Léo Batista

Neste último domingo (19), calou-se “a voz marcante” de Léo Batista. O jornalismo esportivo perde uma de suas mais importantes referências. Alguém que praticamente inventou o jornalismo esportivo na TV, afinal, quando a telinha chegou, Léo Batista já era um dos nomes mais importantes do Rádio brasileiro, o principal veículo de comunicação da época. Entretanto, se engana quem pensa que Senhor Léo, como é carinhosamente chamado pelos colegas, se destacava apenas no esporte. Jornalista trabalhou nos principais programas da emissora, do Globo Esporte ao Fantástico, participou das 13 Copas do Mundo e foi a voz que noticiou as mortes de Getúlio Vargas, Princesa Diana e Ayrton Senna. Mais de 70 anos de profissão. Seus colegas de trabalho, costumavam dizer que Léo Batista não errava texto, interpretava como poucos e simplesmente fazia ao vivo muitas vezes, sem ensaio. Portanto, um mestre da arte de se comunicar. Todos nós, independente do veículo: Rádio, Tv, jornal, sites ou redes sociais, devemos muito ao senhor João Baptista Belinasso Neto, (Léo Batista). Que sem exagero, inventou nossa profissão. Obrigado Sr. Léo!

Eleição na LCD

Na próxima quinta-feira (23) será publicado o edital de convocação para a eleição da Liga Caratinguense de Desportos, mandato 2025/2028. A atual gestão, assumiu a LCD em 14 de Março de 2022, entretanto a próximo assumirá em fevereiro, já que o pleito pode acontecer, 30 dias após a publicação do edital, que obrigatoriamente trará data, local e horário da eleição. O formulário para registrar as chapas será no formato online, com todas às informações necessário para os interessados. Além disso, um contato de WhatsApp será disponibilizado para esclarecimento de dúvidas.

Muito trabalho pela frente

Alguns nomes já foram anunciados pela nova gestão municipal para compor a equipe que terá a missão de cuidar do esporte em nossa cidade nos próximos quatro anos. Alguns são nomes conhecidos no meio esportivo, e certamente conhecedores do tamanho do desafio que terão pela frente. Afinal, se tem uma área do governo anterior que deixou muito a desejar foi exatamente do Esporte, Cultura e Lazer. Os dois últimos anos então foram marcados por incompetência, pouco caso com os desportistas, falta de sensibilidade, falta de respeito até mesmo com crianças em competições que começou e não terminou. Sem falar na falência da Copa Distrital e uma Copa de Bairros esvaziada. Competições com alto custo aos cofres públicos, com retorno pífio para a sociedade. Sem falar na falta de humildade em reconhecer os erros, e na prática sistemática em perseguir quem ousasse criticar. Espero que a nova equipe , tenha uma postura mais humana e respeitosa com quem realmente promove esporte na cidade: Atletas, clubes e desportistas.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm