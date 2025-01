COLUNA ABRINDO O JOGO

Cidadão do Bem: Projeto irá continuar

Quando idealizamos o projeto no começo de 2023, costurando uma parceria inédita entre Liga Caratinguense de Desportos, Associação Korion de Desportos e Polícia Militar MG, tínhamos, sim, o desejo que a iniciativa fosse duradoura. Colocado em prática em agosto do mesmo ano, apesar das dificuldades, o projeto atravessou 2024 com muito sucesso e objetivo alcançado, afinal, o motivo principal sempre foi oferecer oportunidade as crianças de 05 a 10 anos para aprender Taekwondo. Graças ao diletantismo, generosidade do grão-mestre Marcelo Cardozo, somado a sensibilidade da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais, através do comando do 62° Batalhão, o projeto tem sido importante não só para a comunidade do bairro Aparecida, mas para diversas famílias, que tem visto com enorme satisfação a melhora no comportamento de seus filhos. Afinal, o esporte transforma e salva vidas.

Um dos personagens que teve participação primordial na criação do projeto, o competente capitão Walace, deixou o 62° Batalhão. Entretanto, numa reunião com Marcelo Cardozo, capitão Christófori garantiu o apoio da Polícia nessa parceria também em 2025. Na próxima semana, teremos mais uma reunião, para analisarmos, o pedido das famílias para que seja ampliada a faixa etária dos atendidos pelo projeto.

Vamos aguardar

Tenho observado, principalmente, nas redes sociais, uma certa ansiedade das pessoas sobre os rumos do esporte em Caratinga a partir desse ano. Até entendo que todos estejam esperando as mudanças prometidas em campanha. Mas, calma gente, tá muito cedo pra cobrar grandes mudanças. Acredito que a nova gestão, esteja tomando pé da situação ainda. O momento não é de cobrança, é de aguardarmos. Caratinga não é uma cidade tão fácil pra administrar como muita gente pensa, nosso município é grande em extensão territorial, com muitas demandas. Governo ainda não completou 20 dias de trabalho. Entretanto, como escrevi aqui mesmo, vejo com enorme preocupação a permanência na equipe, de alguém que está a vários governos, sendo que todos do meio, sabe que não é por competência, mas apadrinhamento político. Transformar a Superintendência em secretaria é o primeiro passo. Porém, não é o único. Como exemplo, vi pessoas do governo passado, comemorando 30° lugar no ICMS Esportivo em MG, não vejo motivos pra comemorar, já que nossa cidade já foi 1° lugar, mais de uma vez. Portanto, o momento não é de cobrar, por enquanto.

Hoje tem clássico

O primeiro confronto do ano Atlético x Cruzeiro acontecerá longe de Minas Gerais. A moda agora, rentável por sinal, é participar de torneios amistosos de pré-temporadas no exterior. Ao contrário da presidente do Palmeiras Leila Pereira que disse que “clubes vão para Disney passear”. Acho superinteressante a preparação no exterior. Além de faturar uma grana boa, é possível enfrentar adversários do mesmo nível, mesmo que em começo de trabalho. Além de ter um controle melhor do grupo. Para os torcedores, não fará muita diferença nesse momento, afinal, são amistosos de luxo. Sobre o jogo, um possível favoritismo cruzeirense existe apenas na fotografia por enquanto. Vamos aguardar quando a bola rolar oficialmente.

Rogério Silva

[email protected]

@rogeriosilva89fm