COLUNA ABRINDO O JOGO

Saudade do Leopardo da Vila

Santa Rita de Minas é uma aprazível cidade distante a apenas 10 km de Caratinga. Mas, não faz muito tempo, era um dos distritos da nossa cidade. Entretanto, sua história no futebol vem muito antes de sua emancipação. Celeiro de grandes craques de nossa história, o Leopardo da Vila faturou duas vezes o campeonato mais importante do nosso futebol. 1988 e 1989. Uma geração brilhante que encheu os olhos de quem gosta de bom futebol. Um timaço esse da foto bicampeão em 89: Roberto, Marcelo, Roberto, Amarildo, Cleider, Beline, Carlinhos Careca (técnico). Agachados: Mário da tia Rita, Adílson, Marquinhos, Chita e Luizinho. No dia 25 de fevereiro de 1989 no estádio Cel. Galdino Pires, o Santa Rita venceu o Anápolis por 2 a 1 e conquistou o título. Sem dúvida uma geração que marcou e deixou muita saudade não só nos torcedores do Leopardo, mas, em todos que são apaixonados por futebol. Sem dúvida quem teve a oportunidade de ver esses caras em campo, sabe que reunir outro time com tanta qualidade é quase impossível.

Infelizmente, nos últimos anos não temos tido o prazer de ver o Santa Rita disputando o Campeonato Regional da Liga Caratinguense de Desportos. Uma cidade com tanta história e contribuições de craques para nosso futebol, faz muita falta ao certame mais tradicional do Leste e Zona da mata mineira.

Teremos secretaria sim

Escrevi diversas vezes sobre a importância de uma cidade como a nossa ter uma secretaria de Esportes. Ter uma estrutura, com organograma bem definido e pessoas competentes em cada cargo, comandado por um secretário com autonomia, é o primeiro passo para poder assistirmos uma evolução do esporte municipal. Pelo que tenho ouvido de pessoas ligadas a nova gestão, a promessa feita na campanha será cumprida. A questão é que não se cria uma secretaria da noite para o dia. O projeto precisa ser encaminhado para o legislativo, examinado e aprovado. Portanto, estou confiante que teremos, sim, uma secretaria para cuidar do esporte como deve ser.

Estaduais desvalorizados

Que o calendário do futebol brasileiro é uma enorme bagunça, isso todo mundo tá cansado de saber. Porém, esse ano os cartolas estão de “parabéns” conseguiram se superar. O reflexo disso, é o início dos estaduais, tendo vários dos clubes do Brasil, começado com times Sub 20. Afinal, os elencos principais, estão fazendo suas pré-temporadas, alguns aproveitando para faturar em torneios amistosos nos EUA. Assim, a grande maioria dos torcedores, não estão dando a mínima atenção ao começo dos campeonatos.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

[email protected]