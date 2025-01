COLUNA ABRINDO O JOGO

Copa da Amizade 2025

A Copa da Amizade de futsal já faz parte do calendário de dezenas de equipes de formação de várias cidades de Minas e Espírito Santo. Tradicionalmente no mês de julho, nossa cidade recebe milhares de garotos que durante quatro dias, sonham em conquistar o título e colocar a medalha no peito. O torneio criado pelos profissionais Marina Pires e Davi Talert, nos últimos três anos, contou com a participação da Liga Caratinguense de Desportos na organização. Porém, com o encerramento da atual gestão da LCD, muitos técnicos, professores e até mesmo pais, tem perguntado se a Copa irá acontecer este ano. Sim, a 9ª edição da Copa da Amizade está prevista para Julho como tem acontecido todos os anos, com exceção no período da pandemia mundial de COVID 19.

Quando comuniquei no começo de 2024 que não iria permanecer à frente da Liga Caratinguense de Desportos, Marina também anunciou que deixaria a entidade com a minha saída. Entretanto, isso não será empecilho para que possamos mais uma vez, trabalhar juntos na organização da Copa da Amizade 2025.

Eleições na LCD

A atual diretoria da Liga Caratinguense de Desportos assumiu no dia 14 de março de 2022. Portanto, o triênio se encerra em março de 2025. Mas, depois de um último ano difícil, desgastante, principalmente sofrendo perseguição do Departamento Municipal de Esportes, foi tomada a decisão de antecipar em pelo menos um mês a eleição. O edital de convocação será publicado ainda este mês, a partir disso, os interessados terão no mínimo 30 dias para formarem chapas. Qualquer cidadão brasileiro, acima de 21 anos, residente na região de abrangência da LCD pode se candidatar. Clubes que tiveram participação em pelo menos uma edição do Campeonato Regional nos últimos cinco anos, tem direito a voto. Além dos clubes fundadores: Esporte Clube Caratinga, América Futebol Clube, União Rodoviário e São Domingos.

O Mineiro vai começar

O Campeonato Mineiro, sem dúvida, é um dos mais tradicionais do Brasil. Como acontece quase todos os anos, Atlético, Cruzeiro e América são os favoritos. Mas nos últimos anos, o Atlético tem sido visto como mais favorito que os outros. Afinal, o grande rival passou pela pior crise de sua história, e o América, não conseguiu acompanhar o poder de investimento do Galo. Mas, este ano, o favoritismo mudou de lado. Pelo menos no papel. Afinal, a Raposa abriu o cofre e foi com tudo ao mercado, montando um elenco recheado de jogadores vencedores por onde passaram. Sendo assim, podemos dizer que na teoria, o Cruzeiro saiu na frente.

Rogério Silva

[email protected]

@rogeriosilva89fm