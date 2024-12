COLUNA ABRINDO O JOGO

2023: Um ano inesquecível

Depois do primeiro ano de gestação, promovendo seis competições em oito meses de trabalho, a expectativa era que tendo um ano inteiro, a Liga Caratinguense de Desportos pudesse promover muito mais esporte em nossa região. Assim foi feito.

FEVEREIRO

A diretoria da LCD recebeu a visita do presidente da FMF7, Nabil Zouckan para vistoria da Arena do Dragão no Esporte Clube Caratinga, ao lado do presidente do clube, afim de promover o 1° Campeonato Regional de FUT7, que ofereceu vaga ao campeão e vice para o Campeonato Mineiro. Ainda em fevereiro, foi realizado o arbitral dos Campeonatos Sub 15 e 17.

MARÇO

MARÇO

O quarto mês do ano foi marcado por uma agenda super intensa de competições e eventos. Logo no começo do mês, vários árbitros, receberam um curso de capacitação, ministrado pelo renomado Nabil Zouckan, árbitro da CBF7 e presidente de FMF7. O curso habilitou, pela primeira vez, árbitros da região a trabalharem em competições oficiais da Federação Mineira, e também da Confederação Brasileira de Fut7.

No dia 21 de abril começou a 1ª Copa Menino Maluquinho, reunindo centenas de atletas de várias cidades, em competições de futsal e voleibol, em diversas categorias. Durante 04 dias, mais de 100 jogos foram realizados, fazendo com que tivéssemos no feriadão na cidade, milhares de turistas consumindo em nossa cidade. Um ganho esportivo e na economia também.

No dia 24, encerrou-se a primeira edição da Copa Menino Maluquinho, um grande sucesso de público e qualidade técnica. Evento aprovado por todos que estiveram em nossa cidade.

No dia 27 começou o Primeiro Campeonato Regional FUT7. A competição, deu vaga ao campeão e o vice para o Mineiro adulto. Depois de grandes jogos, nível técnico altíssimo, o Dom Lara, bateu a Cettatic na final e levantou o troféu.

MAIO

O mês foi marcado pelos arbitrais preparativos para mais um Regional adulto. Entretanto, enquanto a bola não rolava para os marmanjos, a garotada disputava final. Na categoria Sub 15, a Cettatic ficou com o título de campeão. No Sub 17, novamente a taça ficou com os meninos comandos pelo professor Clayton Lopes. Cettatic campeão, UAI de Inhapim com um belo trabalho do técnico Jhon, ficou com o vice.

JUNHO

Junho foi o mês de confirmação dos clubes no Campeonato Regional adulto. Além de preparação para Copa da Amizade.

JULHO

O mês sete teve bola rolando para a primeira rodada do certame mais importante do futebol da região, e teve a sétima edição da Copa da Amizade de Futsal. Depois de grandes jogos, milhares de pessoas envolvidas diretamente no evento, a Copa da Amizade, terminou com a Cettatic, conquistando pela primeira vez o título de campeão geral. Desbancando o favoritismo do Bola na Rede ES.

AGOSTO

Cidadão do Bem: O oitavo mês do ano, teve ótimos jogos pela primeira fase do Campeonato Regional. Mas, uma parceria inédita entre Liga Caratinguense de Desportos, Associação Korion de Desportos e Polícia Militar MG, chamou a atenção para o lançamento do projeto Cidadão do Bem. A iniciativa possibilitou, crianças de 05 a 10 anos, a aprender Taekwondo gratuitamente duas vezes por semana, com orientação do agora grão Mestre Marcelo Cardozo. Aulas terças e sábados na quadra do 62° Batalhão de PMMG, localizado no bairro Aparecida em Caratinga.

SETEMBRO

Tivemos grande jogos pela fase de mata-mata do Regional adulto. Vimos também aumentar o número de crianças no projeto Cidadão do Bem.

OUTUBRO

O mês dez do nosso calendário teve como grande destaque a grande decisão do Campeonato Regional. O tricampeão Santa Bárbara chegou a final contra o estreante Esporte Clube Vermelhense. O regulamento do certame foi modificado em relação ao ano anterior. Dessa vez, o time dono da melhor campanha na fase de grupos teria o direito de jogar a final em casa. O alvirrubro de Vermelho Novo conquistou esse direito. Depois de um empate em Santa Bárbara, a finalíssima ficou para a casa do Vermelhense. Outro empate, dessa vez em 2 a 2, título decidido nos pênaltis, com vitória dos donos da casa. Uma festa em vermelho e branco que parou a cidade. Esporte Clube Vermelhense, campeão Regional pela primeira vez em sua história.

Ainda no mês dez, os alunos do recém criado projeto social Cidadão do Bem foram contemplados com os doboxs para a prática do esporte. Todos receberam gratuitamente os materiais. Fruto de parcerias e apoios da iniciativa privada: Café Paula Maciel, Tinauto Tintas, Viação Santa Elizabeth, Amareto Sorvetes, Soares Supermercados. No evento de entrega, a satisfação dos alunos e familiares ficou evidenciada em cada palavra de agradecimento.

RESUMO

Campeonato Regional de Base sub 15 e 17 – 9 equipes

44 jogos

344 inscritos

Copa Menino Maluquinho de Futsal e Voleibol – 20 equipes

62 jogos

709 inscritos

Campeonato Regional de Fut 7 – 6 equipes

10 jogos

120 inscritos

Copa da Amizade de Futsal – 17 equipes

95 jogos

690 inscritos

Campeonato Regional Adulto – 8 equipes

30 jogos

315 inscritos

Reciclagem de arbitragem de campo – Caratinga

55 membros

Curso de formação de árbitros campo – Raul Soares

07 membros

Curso de formação de árbitros de fut7 – Caratinga

07 membros

6 competições (março a outubro) 08 meses

241 jogos

2.178 inscritos

60 equipes

3 cursos – 69 participantes

Projeto Cidadão do Bem Taekwondo – Associação Korion, LCD e PM, 30 alunos inscritos.

2023 indiscutivelmente foi um ano super produtivo. Os números comprovam que a Liga Caratinguense de Desportos, cumpriu com louvor, sua função desportiva de promover esporte, e social de contribuir para uma comunidade melhor. No próximo capítulo, iremos recordar e trazer também em números, o ano de 2024 da LCD.

Rogério Silva