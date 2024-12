COLUNA ABRINDO O JOGO

Jogo dos amigos Toninhos

Uma ideia do desportista Marquinho, que surgiu como uma brincadeira, ganhou adesão de muitos apaixonados por futebol, ex-jogadores, dirigentes e imprensa local. Afinal, a ideia é promover um encontro entre duas lendas do nosso futebol. Em comum, os xarás tem muito mais que o nome. Ambos são donos de histórias gloriosas em nosso futebol. O jogo dos amigos, acontecerá no próximo sábado, dia 14, às 15 horas no estádio Dr. Maninho. Futebol de qualidade, resenha da boa e ótimas lembranças com certeza não faltarão. Além disso, uma justa homenagem a dois craques que fizeram a alegria de muitos torcedores. Profissionalmente brilharam em diversos clubes pelo Brasil.

Toninho Caratinga fez parte da geração de ouro do Dragão final anos 70 início dos 80, ganhou tudo regionalmente, antes de se profissionalizar. Craque de rara habilidade, inteligente e passe de qualidade.

Toninho, camisa 7, foi um dos principais nomes do Caratinga do começo dos anos 90. Habilidoso com a bola nos pés, força física e muita velocidade, era o terror dos marcadores. Ídolo da garotada que marcava presença até nos treinos pra vê-lo treinar.

Secretaria de Esportes é essencial

Durante a campanha eleitoral, praticamente todos os candidatos prometeram a criação de uma Secretaria de Esportes. É sabido que não é possível realizar logo no primeiro mês de mandato. Existe todo um rito, trâmite no legislativo para que seja criada. Porém, é de enorme importância que seja criada. Não só porque foi prometido em campanha. Mas, a criação de uma secretaria especial garante mais autonomia para o esporte e a destinação de recursos para contratar profissionais de educação física, bem como ampliar e fortalecer as atividades esportivas, sobretudo nos bairros mais populares. O desmembramento da pasta de esporte e lazer da atual, sempre tem o poder de gerar desempenhos ainda melhores em suas respectivas áreas, vez que cada uma estará focada em setores específicos. Porém, não basta criar a Secretaria de Esportes, uma escolha técnica para o comando da pasta é vital para desenvolver todos os projetos. Mesmo tendo compromissos políticos assumidos durante a campanha, acredito que o prefeito eleito Dr. Geovanni tem boas opções. O que é inadmissível, é que nosso esporte continue sendo tratado de mesma forma, pelas mesmas pessoas.

Gabigol: Valeu!

308 jogos, 161 gols, 13 títulos em seis anos vestindo a camisa do Flamengo. Não só pelos números excepcionais, mas, muito em razão da identificação com as arquibancadas, principalmente entre às novas gerações de flamenguistas, Gabigol conquistou seu lugar entre os maiores ídolos da história Rubro Negra. Depois de uma série de polêmicas (diga-se de passagem na maioria das vezes provocadas por ele) alguns momentos ruins tecnicamente dentro de campo, tudo agravado por uma diretoria incompetente em gestão de pessoas, Gabriel deixa o Flamengo, e certamente seguirá sua carreira fazendo gols por onde for. O torcedor mais jovem, com certeza está sentindo mais a saída dele. Porém, o Flamengo não começou sua história em 2019, quando Gabigol chegou, o Rubro Negro já era campeão brasileiro, da Libertadores e do mundo. Outros ídolos também deixaram o clube e o Flamengo continuou gigante. Posto isto. Valeu Gabigol!

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

[email protected]