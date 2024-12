COLUNA ABRINDO O JOGO

DOCUMENTÁRIO LCD – PARTE 1

Eventos promovidos em 2022

Eleição

A trajetória da gestão atual da Liga Caratinguense de Desportos (LCD), oficialmente teve início no dia 14 de março de 2022, numa eleição com chapa única. O pleito ocorreu de forma tranquila com participação dos representantes de vários dos principais clubes da região, que haviam disputado pelo menos uma edição do Campeonato Regional nos últimos cinco anos, 2015 a 2019, levando em conta que 2020 e 2021 não tivemos competições por causa da pandemia mundial de COVID 19. Além desses, os quatro clubes fundadores da LCD tem direito vitalício a voto (Esporte Clube Caratinga, América, União Rodoviário e São Domingos de Ubaporanga).

AABB CUP MÁSTER

Numa parceria LCD e o clube AABB, a primeira promoção da nova gestão foi uma competição de futebol society, reunindo atletas de 40 anos ou mais. O torneio foi um sucesso, promovendo momento de esporte, lazer entre às famílias, com todas às dependências do clube à disposição. O título ficou com o União de Santo Antônio de Manhuaçu.

Base valorizada

Um dos principais compromissos da gestão que assumiu a LCD em 2022, era voltar a promover às competições de categorias de base. Logo no primeiro ano, a garotada foi prá jogo. Na categoria sub 11, o título ficou com a ótima equipe do Ipanemense. No Sub 15, quem levantou a taça foi o timaço da Cettatic.

Os meninos do Sub 15 e 17 não ficaram sem competir. A bola rolou pra eles em um super Campeonato Regional. O Esporte Clube Caratinga ficou campeão no Sub 15. A taça do sub 17, ficou com a ótima equipe da Associação Desportiva Imbé de Minas ADIM. Premiando o ótimo trabalho e projeto comandado por Wagner Grosse.

Parceria Copa da Amizade

A Copa da Amizade de futsal foi idealizada pelo professor Davi Talert e pela profissional de educação física Marina Pires. Com a chegada dela para compor a diretoria da LCD, a Liga assumiu parte da organização através da diretora. A 6ª edição foi um sucesso com número recorde de participação. O título de campeão geral, mais uma vez ficou com a equipe do Bola na Rede do ES.

Encontro Mais Esport

Além das competições, a Liga Caratinguense de Desportos se preocupou também em promover conhecimento. Em setembro de 2022, numa parceria com o Esporte Clube Caratinga, reuniu desportistas, atletas, profissionais de educação física, dirigentes para uma noite de aprendizado. O Encontro Mais Esporte teve palestra com professor Wagner Maciel, coordenador do curso de Educação física da UNEC, também palestrou o coordenador de Esportes da USIPA, especialista em projetos e leis de incentivo, Josias Alves. Foi um enorme sucesso.

Regional: Tubarão Campeão!

Quando assumimos a Liga Caratinguense de Desportos, chegamos sabendo perfeitamente o tamanho da responsabilidade. Principalmente quando o assunto é organizar o Campeonato de futebol amador mais importante, tradicional, charmoso do Leste e Zona da Mata mineira. Todos os anos, os todos ficam esperando por ele. Depois de dois anos sem o certame, a expectativa era enorme. Depois de ótimos jogos na primeira fase, com participação de clubes tradicionais que a muito tempo não disputavam a competição como SEVALE e Ipiranga de Manhuaçu, tivemos novidades como o Simonésia. A grande decisão, aconteceu entre Santa Barbara x Limoeiro. O título ficou com o Tubarão depois de vencer em Casa por 3 a 0, e depois no estádio Dr. Maninho por 1 a 0. O Santa Barbara conquistou seu tricampeonato.

RESUMO: A atual gestão assumiu a LCD no terceiro mês do ano 2022. Cheia de planos, projetos e objetivos. Entretanto, foram oito meses de trabalho intenso. Os números não mentem

06 Competições promovidas

31 Equipes em atividade

1070 Atletas inscritos nas competições

176 Jogos disputados

Agradecimentos

Este trabalho importante de registar a história, não seria possível sem alguns apoios essenciais para sua realização. Muito obrigado vereadores eleitos para gestão 2025: Juarez da Farmácia, Catita, Ricardo Angola, Ebinho da Civil, Dete, Rômulo Gusmão, Cleidinho, Soares Supermercado e Protvaço proteção veicular.

Na segunda parte desse trabalho, iremos abordar o segundo ano de gestão. 2023 foi um ano fantástico com muitas promoções da LCD. Até a próxima.

Rogério Silva