COLUNA ABRINDO O JOGO

Valeu, Rafael Viza

Quem acompanha meu trabalho, independente de qual mídia, sabe o quanto procuro valorizar as parcerias. Afinal, sem elas, qualquer projeto de torna muito mais difícil. Em alguns casos, até inviáveis. Neste sábado, 30 novembro, aconteceu o último exame de faixa do ano dos alunos da Associação Korion com participação das crianças do projeto Cidadão do Bem, uma parceria da Liga Caratinguense de Desportos, Korion e 62° Batalhão de PMMG de Caratinga. A mais de um ano, o projeto oferece aulas de Taekwondo gratuitamente para crianças de 05 a 10 anos. Aliás, aprendem com o renomado, agora, grão mestre Marcelo Cardozo. Porém, o que viabiliza a gratuidade de materiais para cada um dos alunos, são parceiros como Rafael Viza, da loja Tinauto Tintas. Especialmente nesse evento, aconteceu também o encerramento da gincana promovida pela Korion, cerca de 2000 brinquedos arrecadados e distribuídos entre várias entidades. O empresário, foi pessoalmente conhecer o projeto e presentear a aluna vencedora da gincana com uma TV 32’.

Como parceiro do projeto, agradeço ao amigo Rafael Viza, que através da sua empresa, dá uma grande demonstração de responsabilidade social e sensibilidade com às causas. A Tinauto Tintas que tem sua origem na cidade de Manhuaçu, está em Caratinga a quase 20 anos, nessas quase duas décadas, foi parceira em todos os momentos.

Exemplo de perseverança

Tenho uma amizade de mais ou menos 40 anos com Marcelo Cardozo. Obstinação e perseverança sempre estiveram entre suas muitas qualidades como pessoa. Aliás, desde criança. Indiscutivelmente, o nome mais expressivo do Taekwondo na região e todo estado. Muitos são os faixas preta moldados por ele, e milhares de cidadãos que aprenderam com ele, muito mais que golpes de artes marciais. Exemplo de retidão, moral e ética. Marcelo Cardozo se tornou grão mestre de Taekwondo. Uma graduação para poucos em todo estado de Minas Gerais. Um dos momentos mais emocionantes do evento, foi ver sua mãe dona Maria das Graças Paiva, amarrando pela primeira vez no filho uma faixa. Indescritível a emoção da família. Não por acaso, o grão Mestre tem como slogan de vida” Aqui a família faz toda diferença”. Ao conhecer dona Maria das Graças, é fácil compreender qual a fonte dos principais ensinamentos que Marcelo Cardozo passa para seus alunos.

Não deu para o Galo

O começo do jogo parecia que seria favorável ao Atlético. O Botafogo ficou com um jogador a menos logo com 30 segundos de jogo. Numa decisão desse nível, isso deveria fazer muita diferença. Porém, não foi o que se viu. O time carioca foi tão superior, que o fato do Atlético jogar com um a mais, não foi sentida por eles, tampouco aproveitado pelo Galo. Individualmente os comandados de Milito perderam todos os duelos. Além disso, tiveram pouca efetividade no ataque mesmo com superioridade numérica. O time ficou encaixotado pelo Botafogo que foi superior do começo ao final do jogo. Agora, é recuperar o emocional, buscar a vaga para próxima Libertadores via Brasileirão. Caso contrário, 2025 será um ano muito pior.

Rogério Silva

