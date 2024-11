COLUNA ABRINDO O JOGO

Preparando Documentário LCD

Como escrevi aqui mesmo, ao final deste ano, encerro minha passagem pela presidência da Liga Caratinguense de Desportos (LCD). Estamos preparando um documentário, onde faremos um resumo dos três anos de gestão. 2022 começou com tudo.

Numa parceria LCD e o clube AABB, a primeira promoção da nova gestão foi uma competição de futebol society, reunindo atletas de 40 anos ou mais. O torneio foi um sucesso, promovendo momento de esporte, lazer entre às famílias, com todas às dependências do clube à disposição. O título ficou com o União de Santo Antônio de Manhuaçu.

Base valorizada

Um dos principais compromissos da gestão que assumiu a LCD em 2022, era voltar a promover as competições de categorias de base. Logo no primeiro ano, a garotada foi para o jogo. Na categoria sub 11, o título ficou com a ótima equipe do Ipanemense. No Sub 15, quem levantou a taça foi o timaço da Cettatic.

Os meninos do Sub 15 e 17 não ficaram sem competir. A bola rolou pra eles num super Campeonato Regional. O Esporte Clube Caratinga ficou campeão no Sub 15. A taça do sub 17, ficou com a ótima equipe da Associação Desportiva Imbé de Minas ADIM. Premiando o ótimo trabalho e projeto comandado por Wagner Grosse.

Sem dúvida, o documentário será uma oportunidade de recordar recentes bons momentos do nosso esporte.

Teremos Secretaria de Esportes?

Passadas às eleições municipais, o meio esportivo não esconde a ansiedade sobre os destinos do esporte promovido pela município. Porém, isso passa indiscutivelmente por uma decisão do prefeito eleito Dr. Geovanni. Primeiro pela decisão de criar a Secretaria de Esportes, segundo pelo nome escolhido para ocupar o cargo. No campo das especulações, a criação da secretaria é dada como certa, até por se tratar de um compromisso de campanha do grupo eleito. Sobre o nome para a pasta, ouvi alguns bons nomes, com perfil técnico, o que na verdade é o que mais deveria importar.

Cruzeiro x Racing

As 17h de hoje, o Cruzeiro entra em campo para decidir um título internacional depois de mais de uma década. Não tenho a menor dúvida da importância do jogo e do título para a história da Raposa. Principalmente depois de amargar a queda. O renascimento como clube internacionalmente respeitado passa por uma conquista importante. Porém, do outro lado, o adversário também olha para esse título com a mesma importância. Além disso, vive um momento técnico melhor que o time Celeste. Entretanto, por ser jogo único, às chance de conquistas se tornam muito equilibrada.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

[email protected]